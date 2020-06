Zahia Dehar : elle fait grimper la température en pleine canicule ! Découvrez ce cliché qui enflamme le web !

À l’instar de nombreuses autres influenceuses sur les réseaux sociaux, la jolie blonde a su se faire une place au soleil, malgré la polémique qui entourait sa personne.

Véritable icône moderne, la jolie Zahia a plus d’un tour dans son sac et montre dès que possible qu’elle n’est pas seulement une jolie femme.

Hormis ses multiples projets dans la mode et la beauté, elle a notamment pu faire ses premiers pas d’actrice dans le film « Une fille facile » il y a quelques mois.

Zahia met le feu à Instagram à l’arrière d’une voiture

On le sait déjà depuis longtemps, Zahia n’a pas froid aux yeux et assume complètement sa personnalité extravertie et à contre-courant. Il faut dire qu’elle n’a pas vraiment le choix, vu les nombreuses polémiques qui ont entaché son passé.

Sur les réseaux sociaux, et notamment sur son compte Instagram, elle s’affiche régulièrement dans des tenues affriolantes, pour le plus grand bonheur de ses abonnés. D’ailleurs, sa page regorge de clichés tous plus artistiques et recherchées les uns que les autres.

Zahia sait donc parfaitement mettre sa plastique en valeur, et elle l’a prouvé de nouveau ce vendredi 26 juin, sans sa dernière story Instagram.

Lascivement installée à l’arrière d’une berline, la jeune mannequin prend la pose dans une tenue plus que légère, qui laisse dévoiler presque toute son anatomie. En cette période de canicule, cette vidéo n’a pas dû arranger les affaires des nombreux abonnés de la jolie blonde.

Quoi qu’il en soit, Zahia Dehar montre une fois de plus qu’elle se moque bien des jugements et qu’elle vit sa vie comme elle l’entend.

Zahia Dehar partage une belle amitié avec Bilal Hassani

On le savait déjà très proche de l’influenceuse Léna Mahfouf, mais il semblerait quel chanteur Bilal Hassani ait bien d’autres proches encore méconnus

Parmi ces derniers, on retrouve la fameuse Zahia Dehar, avec laquelle il a partagé une photographie sur son compte Instagram le mercredi 24 juin.

Malgré son programme chargé, puisqu’il apparaissait dans l’émission « 100 ans des comédies musicales : les stars chantent pour le Sidaction », Il n’en a pas moins trouvé le temps de partager quelques bons moments avec sa copine.

Suivie par plus de 250 000 personnes sur son compte Twitter et 600 000 sur Instagram, sa moindre photo avec une autre célébrité fait le buzz auprès de sa communauté.

Pourtant, cette fois-ci, tout ne s’est pas passé exactement comme prévu. En effet, bien qu’il légendait la photo d’un tendre « sœur », laissant supposer une très belle relation entre les deux jeunes gens, de nombreux fans du jeune homme n’ont pas reconnu la jolie blonde.

Malgré plus de 4000 mentions j’aime en une nuit, certains admirateurs n’ont pas hésité à écrire leur désarroi face à ce visage qu’ils ne reconnaissaient pas.

« Je sais pas du tout qui c’est », « Honnêtement, je ne sais pas qui c’est, mais vous êtes magnifiques », peut-on lire parmi les différents messages postés.

Une situation étonnante compte tenu de la popularité de Zahia sur internet, et plus particulièrement sur Instagram, même si l’âge du public fan du chanteur, relativement jeune, peut expliquer une telle méconnaissance.

Toutefois, certains fans de Bilal Hassani ont tout de même salué la réunion photographique des deux influenceurs, se demandant déjà si un projet les réunissant était à venir.

Une nouvelle qui n’aurait rien de surprenant, surtout lorsqu’on connaît les multiples talents de la jolie Zahia Dehar. En effet, après avoir participé à des défilés de mode, c’est dans un film qu’elle s’est fait remarquer en 2019.

Attendue au tournant, la belle blonde a pourtant su convaincre les critiques, dans le rôle sulfureux de Sofia, dont le mode de vie et les pensées ne sont pas sans rappeler l’interprète. Un rôle sur mesure pour la jeune mannequin, qui devrait sans nul doute refaire prochainement parler d’elle au cinéma.

En attendant de voir où le vent va mener Zahia, on peut toujours compter sur ses clichés très travaillés ou ses photos en pleine séance de sport.