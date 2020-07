Zahia Dehar : photo très appréciée sur laquelle elle supprime le haut !

Zahia Dehar est une star sur les réseaux sociaux puisqu’elle publie très régulièrement des photos et même des vidéos. Ce sera alors l’occasion de découvrir son quotidien ainsi que ses différents shootings qui sont aussi réjouissants les uns que les autres. Elle peut clairement immortaliser un moment tout simple devant un miroir en réalisant un selfie ou se pencher sur une séance beaucoup plus professionnelle pour mettre en avant une collection de vêtements ou son corps. Zahia Dehar passionne les internautes qui en redemandent puisque la jeune femme présente une silhouette de rêve que de nombreuses femmes aimeraient avoir.

Les nombreux talents de Zahia Dehar

Certes, elle a l’art de publier des photos de qualité et même des vidéos, mais Zahia Dehar est aussi une femme d’affaires. Elle a d’ailleurs travaillé avec le monde du cinéma pour deux films à savoir Joséphine s’arrondit en 2016 et Une fille facile en 2019. Cette seconde production est notamment à découvrir sur les plateformes de streaming et même en VOD via le groupe Canal. Aujourd’hui, elle a donc plusieurs cordes à son arc, car elle est créatrice de sous-vêtements, mais également actrice et mannequin.

Zahia a tout de même travaillé avec les plus grands pour sa collection de lingerie qui mettra forcément votre corps en valeur .

. Elle a donc évolué aux côtés de Caraco, François Tamarin…

Elle a même eu l’occasion de poser pour de grands magazines à savoir V et Vanity Faire.<:li>

La jeune femme a aussi obtenu un très grand rôle dans le monde du cinéma.

En 2019, elle était forcément présente au Festival de Cannes, cela montre qu’elle a donc pu réussir dans divers domaines.

Un défilé de tenues sur Instagram

Zahia Dehar apprécie les vêtements et les dessous, elle peut alors mettre en valeur sa silhouette avec des produits parfois assez simples, mais choisis avec la plus grande précision. Elle apparaît parfois au naturel ou très maquillée, mais à chaque fois, elle peut dévoiler sa beauté. Bien sûr, les fans adorent suivre son quotidien puisque la jeune femme est forcément active sur les réseaux sociaux et notamment son compte Instagram. Vous pourrez alors la découvrir en petite tenue ou avec une très belle robe de soirée que vous serez en mesure de porter pendant vos vacances d’été ou lors d’un rendez-vous galant.

Zahia Dehar publie aussi des vidéos notamment celles pour la diffusion de son film à savoir Une fille facile. Elle avait également été interrogée pendant le confinement par les équipes de Quotidien. La jeune femme avait donc fait part de son rituel entre les pyjamas et les séries. Si elle est toujours très bien vêtue sur son compte Instagram, la jeune femme peut aussi adopter un style un peu plus cocooning pour se reposer à la maison. Les fans adorent et ils en redemandent même puisque les clichés sont largement commentés au fil des jours. Vous pourrez aussi la retrouver avec des stories. Alors qu’elle a réalisé moins de 450 publications sur son compte Instagram, elle comptabilise pourtant plus de 170k d’abonnés, cela montre que sa popularité est très grande.

Comme c’est le cas pour d’autres stars, on aime ou non, mais Zahia Dehar a pu percer dans plusieurs secteurs avec brio, dont ceux de la mode et du cinéma qui sont pourtant assez complexes.