Sylvie Tellier : La directrice des Miss France agrandit sa famille avec l’arrivée d’une nouvelle personne !

Il n’est pas facile d’être maman et d’avoir une vie professionnelle prenante à la fois. Avec la rentrée des classes, Sylvie Tellier prend des dispositions pour que tout se passe bien pour tout le monde. Elle décide alors d’accueillir une fille au pair pour l’aider à la maison.

Sylvie Tellier accueille une fille au pair à la maison

La directrice des Miss France doit être souvent débordée entre ses obligations et sa vie de maman. A 43 ans, la 72e Miss France a 3 enfants, et mène sa carrière de front. Alors que la rentrée scolaire est entamée, elle a décidé de solliciter un peu d’aide. Ce mercredi 8 septembre, Sylvie Tellier s’est confiée à ses abonnés, par rapport à son agenda plutôt chaotique. On apprend que son aîné va au collège, sa petite fille est en primaire, et son benjamin est en classe de maternelle. On imagine que les matins dans la petite famille doivent être assez rock’n’roll.

Cependant, il y a une solution à tout, et Sylvie Tellier a trouvé celle qui lui convient. Sur son compte Instagram, la miss France 2002 a annoncé à ses fans qu’elle accueillait un nouveau membre au sein de sa famille. Il s’agit d’une jeune fille au pair, et la jeune mère propose même à ses abonnés, des discussions sur le sujet. Quant à la nouvelle venue, elle a déjà intégré la maison, et selon Sylvie Tellier, le courant passe très bien.

Pour la petite info, un jeune au pair est une personne qui a entre 18 et 30 ans, et qui est célibataire et sans enfant. Le but est d’intégrer une famille pour s’occuper des enfants, et de quelques tâches ménagères. Notons qu’un jeune au pair n’est pas une domestique, ni une nounou. C’est comme un membre de la famille, et il doit être nourri, logé, et avoir de l’argent de poche. Aussi, le jeune au pair vient dans un but d’échange culturel. Cela doit donc se faire avec une personne venant d’un pays étranger. C’est comme si le jeune intégrait une famille d’accueil.

C’est la rentrée des classes !

La venue de la jeune fille au pair de Sylvie Tellier tombe à pic, car la rentrée des classes a bel et bien commencé en France. Il y a quelques jours, pour le tout 1er jour de classe des enfants, c’est toute la famille qui s’est déplacée. Ainsi, il y avait les 3 enfants, Oscar, Margaux et Roméo, mais également l’époux de la Miss France Laurent. En plus d’elle-même, le chemin a dû être bien joyeux jusqu’au collège ou à l’école selon le cas.

Cependant, une question taraudait la jeune mère, qui a posté une photo ce jour-là avec sa petite fille. Elle demandait à ses abonnés s’ils étaient pour ou contre l’uniforme à l’école. S­’il y a eu un débat à ce sujet, pour elle : « cela simplifie l’habillage le matin et évite aux enfants d’être obsédés par les marques. ». Plus important : pour ce 1er jour : « « 3 enfants c’est 3 classes, 3 rentrées, 3 listes de livres différents… Ce matin tout ne sera pas parfait mais c’est main dans la main et avec le sourire que nous commençons cette nouvelle année. Bonne rentrée à tous. » » C’est le plus important en effet…