Sophie Davant (Affaire Conclue) : révélations chocs sur Jérôme Duvillard, est-il en froid avec la production ?

Sophie Davant (Affaire Conclue) : une nouvelle saison sur les chapeaux de roue !

Lors du confinement lié à la crise sanitaire du coronavirus, l’animatrice Sophie Davant avait été malheureusement contrainte d’arrêter les enregistrements de l’émission Affaire Conclue, qui fait encore aujourd’hui un carton sur France 2. Heureusement, dès la fin du confinement, l’animatrice que l’on ne présente plus avait repris le chemin des tournages et a retrouvé toute son équipe pour réaliser de nouveaux épisodes de l’émission. Bien évidemment, tous les gestes barrières ont été respectés et on retrouve même des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux de l’animatrice qui a voulu rassurer les téléspectateurs les plus méfiants.

Cet été, en plein milieu du mois d’août, cela a été la grande surprise pour des millions de français : une nouvelle saison d’Affaire Conclue allait être diffusée à l’antenne ! En effet, la production et la chaîne France 2 ont décidé de diffuser les nouveaux de l’émission avant le mois de septembre, et on a donc pu voir des épisodes inédits d’Affaire Conclue dès le 17 août sur l’antenne. Une quatrième saison qui a ravi de très nombreux spectateurs fidèles à l’émission, et notamment celles et ceux qui n’ont pas eu la chance de pouvoir partir en vacances.

Il est vrai que certains français n’ont parfois pas les moyens de pouvoir partir lors de la saison estivale, et que la télévision est parfois un des seuls divertissement accessible et peu coûteux ! Mais bien que l’émission ait repris au mois d’août, certains fidèles de l’émission ont regardé ces nouveaux épisodes avec un certain goût très amer…

La raison ? Et bien il semblerait qu’il y ait encore une fois du changement dans l’émission de France 2, et le moins que l’on puisse dire c’est que certains téléspectateurs vont être très déçus !

Affaire Conclue : une nouvelle saison sans Jérôme Duvillard, les fans le demandent !

C’est encore une fois une mauvaise nouvelle pour les plus grands fans d’Affaire Conclue ! Souvenez-vous, il y a plusieurs semaines maintenant, Pierre-Jean Chalençon avait été mis à l’écart de l’émission et remplacé au pied levé par François-Xavier Renou. Mais depuis cette nouvelle saison, c’est également une autre personnalité qui manque à l’appel et que l’on ne retrouve plus aux côtés de Sophie Davant. Les plus fidèles auront bien évidemment remarqué l’absence du commissaire-priseur Jérôme Duvillard, qui fait partie des grands absents de cette quatrième saison.

C’est une photo diffusée sur le compte Instagram de Sophie Davant qui va mettre le feu aux poudres auprès des fans de l’émission… En effet, il n’est pas rare de voir l’animatrice de 57 ans partager les tournages de l’émission pour y diffuser des images exclusives. Mais alors que Sophie Davant voulait tout simplement partager un moment avec ses abonnés, l’un d’entre eux en a profité pour faire une remarque cinglante. Dans les commentaires de la publication, un internaute déplore en effet l’absence de Jérôme Duvillard sur les nouveaux épisodes, et demande à ce qu’il participe à cette nouvelle saison d’Affaire Conclue.

Contre toute attente, l’animatrice Sophie Davant a répondu au téléspectateur en lui affirmant qu’elle était d’accord avec lui : une transparence qui peut être appréciée ! L’animatrice de France 2 va également ajouter que ce dernier “manque au programme”, mais que son emploi du temps ne lui permet plus de participer à l’émission. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle éviction, bien heureusement !