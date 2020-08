Affaire Conclue : découvrez le corps de rêve de Caroline Margeridon, sur son compte Instagram !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les vacances lui vont bien ! Caroline Margeridon a visiblement fait une petite pause dans ses activités d’acheteuse, pour profiter d’un petit break ensoleillé dans le sud de la France, comme de nombreux vacanciers. L’année 2020 a beau être difficile, on a tous besoin de faire une pause et de se reposer un peu au soleil ! Comme vous pourrez le constater si vous suivez son compte Instagram, la belle blonde n’en a pas fini de nous en mettre plein les yeux. Et en ce milieu d’été, c’est sur son compte Instagram qu’elle nous montre ses belles formes, par le biais d’une vidéo vraiment canon. Celle-ci n’a évidemment pas échappé à ses fans les plus fidèles, qui se sont empressés de la relayer !

Une vidéo pour présenter son compte TikTok

Dans cette vidéo que les internautes ont immédiatement adoptée, on découvre la belle blonde dans son lieu de villégiature, manifestement dans le sud, si l’on en croit le beau soleil, ainsi que l’environnement qui se trouve tout autour d’elle. Et bien évidemment, quelle est la tenue idéale dans un tel contexte ? C’est bien sûr le bikini, qu’elle porte d’ailleurs fort bien. Elle a beau avoir 50 ans passés, Caroline est toujours aussi séduisante, elle est totalement décomplexée, et elle n’a pas peur de dévoiler ses formes !

Elle porte un maillot de bain blanc cassé, qui lui va à ravir, un bikini triangle, avec lequel elle pourrait faire de l’ombre à n’importe quelle jolie jeune femme de 20 ans. Elle est accompagnée de l’humoriste Zize pour ses vacances, qui fait partie de ses meilleures amies. Et elle affiche bien sûr un sourire radieux, qui ne le ferait pas dans de telles circonstances, durant les grandes vacances ?

La vidéo qu’elle a postée a déjà fait plus de 50 000 vues, ce qui est un beau record pour ce type de personnalité. Et bien évidemment, ses fans n’ont pas été déçus ! Ceux-ci n’ont pas tari d’éloges concernant la belle blonde, remarquant son incroyable plastique, ainsi que son air réjoui.

La plus séduisante des acheteuses

À l’heure où l’émission Affaire Conclue continue de faire de adeptes dans toute la France, il est évident que la belle Caroline n’y est pas pour rien. En plus d’être une acheteuse redoutable, c’est aussi une femme très séduisante, et il est évident que les téléspectateurs ne sont pas restés insensibles à son charme. Elle fait probablement partie des raisons pour lesquelles ce programme bat encore aujourd’hui des records d’audience au quotidien. Et qui plus est, elle est loin d’être une coquille vide avec ses connaissances pointues et sa grande culture générale. En bref, Caroline a vraiment tout pour plaire, rien d’étonnant à ce qu’elle dispose d’une aussi grande communauté sur Instagram à l’heure actuelle !

Une carrière variée sur le petit écran

Caroline n’a pas toujours eu la notoriété qu’on lui connait aujourd’hui. En effet, celle-ci a eu l’occasion de travailler auprès de différentes chaines avant de faire partie des stars de la télévision. Notamment, cette mère de deux enfants a participé à Paris est à vous, qui est une émission diffusée sur BFMTV. Par la suite, elle fut embauchée par C8, dans l’émission Box aux Enchères, avant de continuer sa carrière sur France 2 avec Affaire Conclue, qui est sans le moindre doute son plus grand succès télévisuel. On lui souhaite bien évidemment que cela continue le plus possible !