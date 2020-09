Shanna Kress vous dévoile son postérieur moulé dans une très belle tenue ! Voici le cliché !

Les températures ont largement chuté sur l’ensemble de la France alors que nous avions tendance à nous habituer à des chaleurs sympathiques. Vous êtes donc passé du t-shirt au pull en l’espace d’une semaine. S’il y a un mois, vous aviez l’occasion de vous prélasser au bord de la piscine, sachez que, désormais, vous devez enfiler une doudoune. Shanna Kress vous propose donc une tenue très sympathique qui pourrait vous inspirer pour repenser votre dressing.

Le « bonjour » de Shanna Kress sur Instagram

Cette jeune femme est une adepte de la mode puisqu’elle propose souvent des clichés sympathiques avec des tenues susceptibles de vous satisfaire. Celle qui s’apprête à revenir sur le devant de la scène avec un nouveau son vous propose un short. Ce dernier est gris, il moule parfaitement le postérieur qui est immédiatement mis en valeur.

La maille semble assez souple comme de la laine et vous avez apparemment une belle douceur au vu des photos .

. Vous pourrez même l’adopter pour une journée cocooning ou pour dormir puisque la maille semble confortable.

Shanna Kress opte pour un haut avec une capuche comme un hoodie, mais qui est beaucoup plus court, il dévoile ainsi les abdominaux de la star.

Sur la première photo, vous avez l’impression que Shanna Kress porte une robe pull, mais il s’agit d’un pull et d’un short.

C’était donc la tenue choisie pour passer un bon dimanche et les internautes ont été clairement ravis. Ils ont été nombreux à poster des commentaires élogieux comme c’est toujours le cas pour les photos de Shanna Kress qui se trouvait à Cannes pour ce cliché. Vous avez aussi des stories.

Les bonnes nouvelles en story !

Shanna Kress est assez présente sur les réseaux sociaux et notamment via son compte Instagram. Elle poste souvent des photos et des vidéos, voire des stories. Via ces dernières, elle vous annonce que son projet musical se concrétise de plus en plus fort. Selon la jeune femme, elle arrive très fort avec son prochain titre. Elle est donc en studio pour les besoins de l’enregistrement. Après plusieurs clichés en mode cocooning avec cette tenue grise très réjouissante, elle a aussi dévoilé un teaser pour une prochaine vidéo.

Shanna Kress répond notamment aux questions concernant son célibat. Vous pourrez alors en apprendre un peu plus sur cette chanteuse qui est aussi une adepte de l’art, de l’alimentation et des activités sportives. Elle possède une chaîne YouTube si vous ne le savez pas et elle poste régulièrement de belles vidéos.