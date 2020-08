Rym et Vincent Queijo (La Villa des Cœurs Brisés) : le couple attend un bébé !

Comme de nombreuses autres stars de télé-réalité, les 2 tourtereaux partagent régulièrement leur quotidien sur Instagram, pour le plus grand bonheur de leurs millions d’abonnés.

Sur un petit nuage depuis leur rencontre dans l’émission de télé-réalité La Villa des Cœurs Brisés, les tourtereaux viennent de faire une annonce pour le moins surprenante considérant leur récente rencontre.

Rym et Vincent Queijo attendent leur premier enfant

Depuis quelques jours, les fans de la jolie Rym Renom avaient un sérieux doute sur l’éventualité d’une grossesse, après la diffusion en story d’une image de la jeune femme, laissant apercevoir ce qui s’apparentait à un baby bump. Il n’aura donc pas fallu longtemps pour voir venir une confirmation des principaux intéressés, par le biais d’un cliché sur Instagram. En effet, la jeune femme a publié une photo d’elle ne laissant plus aucun doute, accompagnée des images de sa première échographie. En légende du post, Rym y va de son petit message tout mignon à l’attention de ses abonnés.

« Mes amours, c’est le début d’une nouvelle histoire qui commence pour nous deux, je suis très heureuse enfin de pouvoir partager avec vous tous mes sentiments, j’ai besoin de vous dans cette nouvelle étape de ma vie. Je vous aime très fort et bientôt inchallah on pourra donner tout l’amour qu’on a à notre petit bébé. »

Le futur papa n’a pas manqué de communiquer également l’information sur ses propres réseaux sociaux, en avouant qu’ils ont dû garder le secret pendant quelque temps. Vincent Queijo affirme au passage être l’homme le plus heureux du monde, et avoir hâte de rencontrer son futur bout de chou. On peut donc leur souhaiter une belle grossesse à tous les deux, en attendant le jour J !

Le couple ne sera pas au casting de « La Bataille des Couples 3 »

Après s’être rencontrés lors de la dernière saison de La Villa des Cœurs Brisés, une rumeur disait que les amoureux avaient décidé de rempiler pour une nouvelle émission de télé-réalité. En effet, même si le tournage a dû être reporté à cause du coronavirus, La Bataille des Couples 3 devrait bien avoir lieu dans un futur proche.

Pour le moment, aucune information n’a été communiquée sur la date éventuelle de début de tournage.

Cependant, Rym et Vincent Queijo ont confirmé qu’ils ne seraient pas de la partie, alors que tout portait à croire que ce serait le cas.

Si le couple n’a pas donné d’explications pour justifier son absence, on peut penser sans se tromper que leur changement d’avis intervient après la découverte de la grossesse de la jeune femme. Une bien mauvaise nouvelle pour leurs fans, même si on imagine aisément qu’ils réapparaîtront un jour À la télévision.