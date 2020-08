Robin Williams : un terrible SMS dévoilé dans un documentaire

Le 11 août 2014, Robin Williams perdait la vie et cette annonce a bouleversé de nombreuses personnes dans le monde entier. Un documentaire a été réalisé alors que l’acteur est décédé depuis désormais six ans, mais il reste dans toutes les mémoires. Il plonge alors les internautes au moment de son décès, le SMS a été envoyé par l’assistance de l’acteur et c’est son épouse qui a pu le recevoir. Quelques mots ont apparemment été suffisants pour comprendre que Robin Williams était décédé : il n’est pas debout, que dois-je faire ?

La découverte du corps de Robin Williams

Les derniers instants ont donc été partagés, cela permet d’apprendre que l’acteur avait réalisé une petite promenade avec son chien au cours de la nuit. Il aurait ensuite embrassé son épouse et il aurait rejoint son bureau notamment pour lire. Selon les informations transmises par Susan Schneider dont les propos ont été relayés par Voici, Robin Williams n’est jamais ressorti vivant de cette pièce.

La femme de l’acteur ne se rend pas compte que son époux est décédé, elle semble alors quitter la demeure .

. Par contre, l’assistante estime que la situation est problématique, elle tente alors de prévenir sa femme.

Elle constate que Robin Williams n’est pas dans la maison, elle se dirige alors dans le bureau et la porte est fermée.

L’assistante envoie à cet instant un SMS à la femme de l’acteur pour lui signifier qu’il n’est pas debout, elle demande alors ce qu’elle doit faire. Ces quelques mots ont été suffisants pour comprendre que l’acteur de Jumanji était décédé dans le bureau. Les autorités compétentes ont été dépêchées sur place, elles ont seulement pu constater le décès de Robin Williams. Les données sont partagées dans le documentaire baptisé Robin’s Wish. Il retrace alors les derniers instants de l’acteur.

Robin Williams luttait contre une maladie

L’acteur est décédé le 11 août 2014 chez lui, dans son bureau, mais même si six années sont passées, les fans sont toujours en deuil. Nous avons également pu apprendre qu’il était atteint d’une maladie qui a malheureusement été diagnostiquée tardivement. Il s’est alors suicidé dans son bureau peut-être pour mettre un terme à sa souffrance. Il était aussi atteint d’une dépression décrite comme grave et de la maladie de Parkinson. Après sa mort, la famille a aussi pu apprendre que la maladie à corps de Lewy à savoir un trouble neurologique rythmait son quotidien ces dernières semaines.

Pour découvrir le documentaire consacré à Robin Williams, il faudra attendre le 1er septembre et il sera disponible sur le sol américain. Susan explique notamment qu’ils se sont battus sans le savoir contre une maladie mortelle, car celle-ci ne possède pas de remède. Apparemment, la situation était vraiment problématique, les professionnels auraient été face à un cas très rare. Les proches avaient toutefois compris que quelque chose n’allait pas sans pour autant être en mesure de mettre des mots sur ces maux.

Le réalisateur de la nuit au musée a également fait quelques confessions, il avait pu constater que la situation était anormale avec Robin Williams. Il n’a jamais souhaité en parler dans la presse, mais il a tout de même admis que l’acteur semblait lutter contre quelque chose. Sa performance était toujours incroyable, mais il avait des pertes de mémoire, il avait aussi des difficultés pour trouver des mots justes en fonction des répliques.