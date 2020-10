Renaud est mort ? Nolwenn Leroy poste un hommage et reçoit cette question

Il y a quelques jours, Renaud se trouvait apparemment dans une situation difficile à cause d’un problème de santé. Toutefois, la chanteuse a pu donner des nouvelles rassurantes et répondre à certains internautes qui ont pensé que le chanteur était mort. Cette artiste qui a notamment participé à Star Academy partage une petite vidéo, il s’agit d’un extrait de sa reprise sur le disque qui est consacré à Renaud. Toutefois, elle ne s’attendait pas à cette question : Renaud est mort ?

Nolwenn Leroy a pu reprendre un titre en hommage à Renaud

Le 9 octobre dernier, la chanteuse partage donc une partie de ce titre à savoir « J’ai la vie qui me pique les yeux ». Les internautes ont d’ailleurs apprécié son interprétation et ils ont été nombreux à la saluer tout en partageant des commentaires très élogieux. D’autres par contre n’ont pas compris l’intérêt de poster une telle vidéo. Elle a été partagée alors que Renaud se trouvait dans une période difficile à cause de sa santé.

Des internautes, en voyant l’hommage partagé par Nolwenn Leroy ont rapidement pensé au pire .

. Certains ont alors demandé si Renaud était mort, mais elle a souhaité lui apporter une réponse pour ne pas laisser planer le doute.

La chanteuse répond alors « plus vivant que jamais », ce qui a notamment pu rassurer les fans de Renaud.

Renaud sera aussi au coeur d’une exposition réalisée par son frère jumeau. Vous pourrez notamment découvrir une lettre adressée par son père à son fils et les mots ne sont pas tendres. En effet, il n’a pas hésité à multiplier les reproches à l’encontre de Renaud.

Suivez l’actualité de Nolwenn Leroy

La chanteuse est souvent discrète alors qu’elle est présente sur les réseaux sociaux comme Instagram. Elle peut alors partager des moments très réjouissants avec sa famille ou encore ses coups de coeur. Elle est également une maman comblée puisqu’elle a donné la vie à un petit Marin. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur Nolwenn, sachez qu’elle a gagné l’une des éditions de la Star Academy. Certains pensent qu’elle a pu percer sans passer par ce télé-crochet, mais elle a en réalité bien séjourné comme d’autres dans le château.

Elle est toutefois discrète dans la presse ou encore les émissions de télévision. Nolwenn Leroy est surtout présente sur Instagram et vous pourrez même la découvrir en compagnie d’un petit extraterrestre qui a pu bouleverser de nombreuses personnes à savoir E.T. Bien sûr, elle a aussi sorti quelques titres et des albums que vous pourrez retrouver sur Spotify.