Star Academy : soupçons de trucages, Magalie Vaé sort du silence

Depuis quelques semaines, des rumeurs ne cessent de prendre de l’ampleur. En effet, Georges-Alain a révélé que l’émission pouvait être truquée, car il savait finalement qu’il quitterait l’aventure. C’était lors d’un entretien accordé au Parisien que l’ancien candidat avait décidé de s’exprimer. Il avait notamment pu constater qu’il devait aller en finale aux côtés d’Emma Daumas, mais il aurait pété un câble. De ce fait, les producteurs auraient changé les plans pour qu’il soit éliminé plus tôt que prévu. Ses déclarations ont fait couler beaucoup d’encre et Magalie Vaé a souhaité s’exprimer.

Quelle est la réaction de Magalie Vaé ?

Lorsqu’il a été à l’origine de ces propos, certains candidats n’ont pas hésité à sortir de leur silence pour révéler que la réalité n’était pas celle-ci. Vous avez notamment pu découvrir les propos de Jean-Pascal Lacoste sur le plateau de TPMP et même Alexia Laroche Joubert a décidé de sortir de l’ombre. Toutefois, Magalie Vaé a elle aussi souhaité partager sa réaction par rapport à cette affaire, car finalement la Star Academy était-elle truquée ? C’est au micro de Non Stop People qu’elle a pu partager sa vérité.

Elle estime que le fait de truquer des votes téléphoniques reste assez complexe puisqu’un huissier était présent .

. Magalie Vaé estime que les images dévoilées pendant les émissions peuvent clairement orienter les votes.

Cela dépend donc des reportages, car s’ils sont néfastes pour un candidat, celui-ci ne sera pas forcément apprécié.

Magalie Vaé estime que le mot truqué peut être assez dérangeant, car elle souhaite préciser qu’il y a une limite entre le trucage et l’orientation des votes, mais où se situe-t-elle ?

Celle qui a pu remporter la Star Academy soulève donc un problème assez intéressant. Est-ce que le fait d’orienter les votes est une forme de trucage ?

La Star Academy pourrait-elle renaître de ses cendres ?

Les propos de Georges-Alain ont donc fait couler beaucoup d’encre, mais pour l’instant, il semble difficile de savoir si l’émission était réellement truquée ou simplement orientée. Toutefois, est-il possible que la production décide à la place du public les candidats qui devaient rester ou partir ? Si certains Français sont convaincus, d’autres ne le sont pas. Malheureusement, nous ne saurons jamais ce qui pouvait se passer en coulisse, mais la réaction de ce candidat n’a laissé personne indifférent. Elle montre même que la Star Academy est toujours au centre des préoccupations quelques années après la fermeture des portes. De ce fait, les rumeurs annoncent un éventuel retour sur le devant de la scène pour 2021, il serait alors judicieux de se demander si l’émission aurait aujourd’hui du succès.

Il est difficile de répondre, mais la télé-réalité ne semble plus faire recette, il faudrait sans doute un autre format pour tenter de combler les attentes de chacun. Si les Anges et les Marseillais ont pu avoir leur public sur la TNT, la version de la Star Academy qui avait quitté le plateau de TF1 ne semblait pas passionner les foules. Dans tous les cas, l’émission était réjouissante pour une multitude de Français et plusieurs chanteurs ont eu l’occasion de connaître la gloire comme Jenifer ou encore Nolwenn. Elles sont toujours présentes sur le devant de la scène et elles connaissent un succès toujours aussi réjouissant. Il faudra alors attendre l’année prochaine pour savoir si cette émission pourrait revenir.