Ophélie Meunier : la présentatrice de « Zone interdite » sur M6 va relever un nouveau défi à partir de septembre

Beaucoup de personnes pourraient pâlir de jalousie devant son CV. A seulement 32 ans, Ophélie Meunier a déjà une solide expérience du monde des médias. Elle fut l’une des révélations de Canal Plus, en commençant avec des émissions comme « Le Petit Journal » et « Le Tube », après avoir mené avec succès une carrière de mannequin entre l’Europe et les Etats-Unis pendant plusieurs années, suite à l’obtention de son baccalauréat scientifique obtenu avec mention très bien. Celle qui vient de fêter le tout premier anniversaire de son fils Joseph (né de son union avec Mathieu Vergne, directeur des programmes de flux à TF1) s’apprête à relever un nouveau défi de taille dans quelques semaines.

A voix haute

Ophélie Meunier va mettre sa voix au service des auditeurs de RTL dès le mois de septembre. Jeudi 9 juillet, Jacques Esnous, le directeur de l’information de la station, a annoncé la nouvelle dans un communiqué : « Nous sommes ravis d’accueillir Ophélie sur notre antenne à la rentrée. Son empathie, son sens de l’actualité et bien sûr son expérience à la tête de Zone Interdite et du 19.45 depuis quatre ans sont de véritables atouts pour RTL ». A noter que RTL est une station détenue par le groupe M6, dont Ophélie Meunier est devenue un visage familier ces dernières années.

L’intéressée n’a pas manqué de relayer cette belle promotion auprès de ses followers. Dans la foulée, Ophélie Meunier a laissé éclater sa joie sur Instagram. « Très honorée de prendre les commandes à la rentrée du Journal Inattendu sur RTL !! Un rendez-vous emblématique de la station ! », a déclaré la journaliste avec le célèbre logo blanc et rouge de la station en guise d’illustration. La jolie brune en a également profité pour saluer le talent de son prédécesseur, Vincent Parizot, qui ne quitte pas complètement RTL puisqu’il conserve la présentation de « RTL Soir » le week-end : « Vincent Parizot, ta voix, ton expérience, ta bienveillance ont fait du Journal Inattendu un moment adoré des auditeurs… Fière de relever le défi et de prendre la suite. RV à la rentrée !!!! ».

Une confirmation

Ce n’est pas la première fois qu’Ophélie Meunier va se retrouver à la tête de la célèbre émission de RTL. En effet, au mois d’avril, la présentatrice de « Zone Interdite » avait animé deux numéros du « Journal Inattendu » en remplacement de Vincent Parizot, qui avait été rendu indisponible en raison de l’épidémie de coronavirus. Il fait donc croire que l’essai fut concluant pour la jeune femme.

Outre « Le Journal Inattendu », la journaliste continuera d’être à la tête de « Zone Interdite » dans les prochains mois. Une émission qu’elle présente depuis 2016 et dont elle est vite devenue indissociable. Bonne nouvelle pour ses fans, le programme sera à l’antenne chaque semaine, pendant tout l’été. 2020 est donc plus que jamais l’année d’Ophélie Meunier !