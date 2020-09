N’oubliez pas les paroles : après son élimination, Valérie balance tout et règles ses comptes dans une interview choc !

N’oubliez pas les paroles : Valérie s’est faite éliminée hier soir pendant l’émission !

Pour les plus grands fans de l’émission de Nagui N’oubliez pas les paroles, cela a été un véritable choc en regardant l’émission de France 2 hier. En effet, la candidate Valérie était présente sur le plateau de l’émission depuis plusieurs émissions déjà et elle pensait sans aucun doute à réaliser une performance dans le jeu encore bien plus longue que ce que l’on a pu voir. Bien que nous ne pourrions pas oser la comparaison avec les 12 Coups de Midi avec le candidat Eric ou le fameux Christian Quesada qui a beaucoup fait parlé de lui dans le cadre de plusieurs sombres affaires que nous ne détaillerons pas ici, la candidate de N’oubliez pas les paroles a réalisé un parcours qui est le moins que l’on puisse dire remarquable.

En effet, on comptera pour la candidate pas moins de 37 victoires, ce qui représente pour elle une énorme somme de plus de 200 000 euros (203 000 euros plus exactement). La candidate, qui devient alors la 10ème plus grande candidate de N’oubliez pas les paroles, a malheureusement perdu me repart avec une très belle somme. On imagine qu’elle va pouvoir en profiter pour réaliser quelques uns de ses rêves, ou investir dans l’immobilier ou dans un véhicule.

Car il faut dire qu’à l’heure où la crise bat son plein avec le chômage et le coronavirus, des bonnes nouvelles comme celle-ci l’accueillent à grands bras ouverts ! Et pourtant, la candidate a fait des révélations fracassantes que l’on a pu lire dans une interview diffusée dans le magazine Femme Actuelle.

N’oubliez pas les paroles : Valérie raconte sa relation avec Nagui pendant l’émission !

S’il y a bien un animateur qui ne mâche pas ses mots avec ses candidats, c’est bien Nagui ! C’est donc dans le magazine Femme Actuelle que l’on peut lire les déclarations de la candidate Valérie suite à son élimination de N’oubliez pas les paroles. Dans son interview, la femme raconte son élimination, et on peut dire que cela n’était pas réellement de sa faute. En effet, c’est en interprétant la chanson La bohème de Charles Aznavour qu’elle a été éliminée.

Mais pour quelle raison ? Et bien même si Valérie avait bien révisé la chanson, il semblerait qu’elle n’ait pas apprise la bonne version de la chanson ! Mais bien que la candidate ne soit désormais plus dans l’émission et qu’elle avoue être déçue, elle va quand même pouvoir profiter de sa réussite et demeure heureuse d’être dans les dix premiers plus grands maestros de l’émission !

Dans l’entrevue qu’elle donne, Valérie revient également sur ses relations avec Nagui. Elle raconte que l’animateur lui prodiguait toujours des conseils pour l’émission pour que la candidate continue son ascension fulgurante dans l’émission de France Télévisions. Malheureusement, à cause de la crise sanitaire du coronavirus, Nagui et Valérie ont dû tenir leurs distances comme le demande le gouvernement.

Enfin, concernant la suite des opérations, l’ancienne candidate de N’oubliez pas les paroles a raconté en interview qu’elle comptait désormais s’acheter un bien immobilier en Italie. De quoi se changer les idées pour partir en maison de vacances dans ce quotidien bien morose ! Quoi qu’il en soit, les téléspectateurs ont désormais hâte de voir le prochain candidat de N’oubliez pas les paroles qui saura faire mieux que Valérie, et même aller plus loin que la dixième place !