Nagui est au cœur d’une tourmente incroyable ! Agacé à tort ou à raison ?

Nagui, agacé à tort ou à raison ? C’est bien la question à laquelle tente de répondre la majeure partie de l’opinion publique française.

Cet animateur chevronné continue de bousculer plusieurs de ses collègues de média. La raison est justifiée bien que discutable.

Un salaire exorbitant qui gêne les autres et qui crée l’indignation. Découvrez tout sur le sujet en parcourant cet article.

Nagui, un animateur hors pair

Nagui Fam de son nom est un animateur français d’origine égyptienne. Né le 14 novembre 1961 à Cannes, Nagui a fait ses débuts dans des émissions radio avant d’intégrer l’espace audiovisuel français en tant que présentateur. Celui-ci s’est distingué par la particularité de ses présentations bien appréciée des Français. Il dégage de la classe et de l’assurance. Son côté original fascine. Nagui, c’est plus d’une dizaine d’émissions parmi lesquelles on peut citer :

N’oubliez pas les paroles,

Tout le monde veut prendre sa place,

Taratata,

Tout le monde joue,

Que le meilleur gagne, etc.

Fort de sa notoriété et de son succès, il s’est imposé dans le milieu audiovisuel en tant qu’animateur incontournable. Cette situation a poussé plusieurs médias à se pencher sur son succès. Des enquêtes ont été menées dans le but de découvrir l’homme, son talent et ses caractéristiques. Toutefois, ce qui va créer la polémique sur Nagui, c’est bien sûr son salaire. Un salaire qui, en plus de faire des jaloux, attise la colère de ses détracteurs.

Un salaire d’animateur qui crée la polémique

Le milieu de la télévision française est assez prometteur en matière d’évolution de carrière et de profit. Nagui lui-même aurait confirmé que grâce à ses émissions, il toucherait la bagatelle des 1 000 000 d’euros par an. Cette déclaration a bouleversé plus d’un dans le milieu. Le moins que l’on peut dire, c’est que ce salaire « ahurissant » a occasionné un acharnement sur la personne de Nagui.

On peut noter parmi ces détracteurs Mathieu Guillermo, l’animateur par excellence de l’émission TPMP. Celui-ci dévoile que Nagui à lui seul enregistre 14 émissions sur la chaîne France 2. Pour chaque émission, il serait payé à 5 000 euros ce qui fait la somme de 70 000 euros nets. Guillermo note aussi qu’il est producteur et qu’en plus, il percevait des dividendes.

Ainsi, après une série de calculs, Guillermo l’animateur de TPMP, dévoile même qu’il regrette d’avoir dit du mal de lui et qu’il aurait dû être son meilleur ami. La raison est plus qu’évidente. Apparemment, les émissions télé grâce auxquelles Nagui est si populaire lui rapporteraient plus de 150 000 euros. L’élément le plus bouleversant c’est la confirmation de ces informations par Nagui lui-même.

D’ailleurs, il n’hésite pas à dire qu’il travaille désormais depuis sa salle à manger sur son ordinateur compte tenu du confinement observé. Un métier qu’il prend bien à cœur. Celui-ci lui rend d’ailleurs très bien l’ascenseur. Toutefois, au vu de toute cette polémique, peut-on justifier un tel agacement surtout venant de ses paires, collègues et hommes de médias ?

Un acharnement justifiable ?

Il faut le dire : l’univers de la télévision regorge d’énormes surprises. Chaque année, c’est environ mille animateurs qui sortent des écoles de formation. Concernant Nagui, il faut spécifier que celui-ci a longtemps appris auprès des anciens tels que Laurent Boyer.

Celui-ci l’a d’ailleurs aidé à intégrer la télévision et à évoluer dans le milieu audiovisuel. Grâce à ses performances et à son abnégation, Nagui a réussi à s’imposer dans le milieu. Or, les rémunérations dans le secteur de la télévision se font en fonction de l’audience acquise. C’est en cela que Nagui a su tirer son épingle du jeu.

Vu qu’il est lui-même très aimé de la population française, c’est tout naturellement que ceux-ci suivent ses émissions. Du coup, son audience grimpe en flèche. Le salaire aussi est à la hauteur de ce résultat plus que satisfaisant. C’est donc un salaire mérité qui ne devrait absolument pas créer de polémique. Il faut reconnaître et apprécier le travail des personnes totalement dévouées à la télévision et au bonheur des téléspectateurs. Nagui est un grand animateur qui n’est plus à présenter. Cet acharnement n’a visiblement pas sa place.