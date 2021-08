Nabilla souffre d’une maladie terrible à cause de son fils ! C’est terrible !

Il ne se passe plus une seule journée sans que l’on apprenne des informations complètement dingues au sujet de Nabilla, la grande star de la téléréalité en France. Néanmoins, tout le monde aurait pu être en mesure de penser que la situation allait pouvoir s’améliorer, mais en réalité il n’en est rien et on a pu le constater encore ces derniers jours. Il faut bien avouer que les personnalités qui ont eu de très gros problèmes de santé encore récemment sont plutôt nombreuses, et on ne compte plus le nombre de fois où on a pu annoncer depuis plusieurs mois de graves maladies ou encore des décès dans les pires des cas de figure.

Dans le monde de la téléréalité, on peut notamment penser à Moundir, l’ancien candidat mythique de Koh Lanta, qui a pu vivre des semaines assez épouvantables à cause de la crise liée au coronavirus, c’est le moins que l’on puisse dire. Les photos et les vidéos que l’on avait pu découvrir à l’époque faisaient vraiment très froid dans le dos, et les fans ont été assez nombreux à se faire du souci pour lui, même si pour certains d’entre eux l’ancien candidat aurait pu tout inventer ou du moins en partie ! On a également pu constater récemment, et toujours pendant la crise sanitaire, qu’une autre grande figure de la téléréalité pouvait avoir beaucoup de difficultés à vivre une vie bien tranquille…

En effet, avec un modèle qui était pourtant suivi par de nombreuses femmes en France et notamment par Nabilla, il se trouve que Loana s’est retrouvée dans une situation vraiment catastrophique, c’est le moins que l’on puisse dire.

Nabilla malade, une situation assez catastrophique qu’elle vit actuellement

Alors que la France est en train de vivre une nouvelle vague liée au coronavirus, personne n’aurait pu être en mesure de penser une seule seconde que Nabilla allait pouvoir devenir malade avec une toute autre maladie qui n’a rien à voir. Mais le pire dans toute cette situation assez insoutenable, c’est que la maladie viendrait de son enfant Milann qui ne se porterait pas très bien. Avec une maladie assez difficile, il se trouve justement que Nabilla doit faire face à un moment qu’elle ne s’attendait pas à vivre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla)

Heureusement, il ne s’agit pas du coronavirus mais bel et bien d’une autre maladie avec laquelle elle va devoir faire face. Comme on a pu le lire et l’entendre dans ses derniers messages mais également dans la presse, il se trouve que Nabilla a pu avoir beaucoup de fièvre et même des courbatures depuis maintenant plusieurs jours. Mais le pire dans toute cette situation, c’est que la jeune femme a pu même avoir des boutons sur tout le corps…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla)

La maladie du « pieds mains bouches » rend Nabilla malade

C’est dans la crèche que l’enfant de Nabilla et de Thomas aurait pu avoir une maladie qui peut concerner beaucoup d’enfants malheureusement, et qui devrait heureusement pouvoir se régler dans les prochains jours.

En effet, la maladie du « pieds mains bouches » est assez fréquente et peut parfois provoquer des difficultés chez les enfants et même parfois chez les adultes. Mais heureusement, on a pu comprendre qu’au bout d’une simple semaine, la situation devrait enfin revenir à la normale pour la star de la téléréalité et pour son jeune enfant…