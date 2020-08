Mark Blum décède du coronavirus, la triste nouvelle sur la toile ! Quel avenir pour la série You ?

Si vous ne connaissez pas Mark Blum, vous n’avez sans doute aucune idée de l’identité de cet homme décédé à 69 ans. Il est une victime supplémentaire du coronavirus et plusieurs annonces sont faites ces derniers jours.

Pepe Diouf a également été emporté par cette maladie au même titre que Manu Dibango.

Les adeptes de la série You sont désormais des orphelins puisque l’acteur a perdu la vie des suites du Covid-19, l’avenir est alors entre parenthèses.

Un hommage rendu à Mark Blum sur Internet

Si vous regardez la série diffusée sur Netflix, vous avez sans doute déjà croisé Mark Blum qui a également participé à d’autres productions. Il était à l’affiche de Boire et Déboires, Presidio ou encore Crocodile Dundee et il était un personnage de la série You. Il était né aux États-Unis et plus précisément dans le New Jersey le 14 Mai 1950. Il est donc décédé le 25 Mars dernier à New York des suites du coronavirus.

C’est un hommage sur Twitter qui a permis de prendre connaissance de cette triste nouvelle .

. La compagnie Playwrights Horizons a donc partagé sa vive émotion avec tous les internautes puisqu’il était un acteur et un ami.

Il appréciait particulièrement le théâtre et il n’hésitait pas à répondre présent sur grand écran lorsque le scénario lui convenait.

Sa dernière apparition concerne la série You qui connaît un succès sans précédent depuis la première diffusion sur Netflix.

Dans la troisième saison, vous ne pourrez plus suivre les péripéties de Mark Blum, mais l’avenir de la série ne sera sans doute pas menacé. Ce fut déjà le cas notamment pour Riverdale puisque le décès de Luke Perry avait finalement été intégré à la production.

Quel était le rôle de Mark Blum ?

Si vous ne connaissez pas la série, sachez que vous avez deux saisons complètes à regarder sur Netflix. Elle n’apparaît plus dans le Top puisque les derniers épisodes ont été proposés il y a plusieurs semaines, mais elle est toujours présente dans le catalogue. Il était donc derrière le personnage de Mooney qui est le propriétaire de la librairie installée à New York. Vous avez pu le voir assez souvent sur le petit écran puisqu’il est aux côtés de Penn Bradgley qui interprète Joey. Il y aura sans doute un message afin de lui rendre hommage dans les règles de l’art lors de la diffusion de la saison 3.

Plusieurs productions ont été bouleversées par des décès alors que des épisodes étaient en cours de réalisation. Ce fut le cas pour Star Wars puisque la princesse Leia est présente dans l’ultime épisode, mais son personnage a été numérisé alors que Carrie Fisher avait perdu la vie quelques mois auparavant. Il faudra désormais attendre la troisième saison de You pour savoir comment le rôle de Mark Blum sera intégré, mais pour l’instant, aucun calendrier n’a été partagé. Il faut noter que le coronavirus a bouleversé l’ensemble des tournages du monde entier, il y aura sans doute des reports assez douloureux en termes de finances, ces productions ont même été annulées comme Messiah sur Netflix.