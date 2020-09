Maria Pedraza de la Casa de Papel dévoile le haut de son corps, les fans adorent !

Si vous ne connaissez pas Maria Pedraza, sachez qu’elle est une actrice et elle a notamment participé à la série La Casa de Papel. Cette production espagnole diffusée sur Netflix connaît un succès sans précédent depuis le partage du premier épisode. Ce sera alors l’occasion de croiser de nombreux acteurs, et même des actrices qui ont pu se faire une place au soleil grâce à leur collaboration. Maria Pedraza peut désormais rassembler de nombreux fans sur son compte Instagram.

Un shooting très réjouissant pour Maria Pedraza

Bien sûr, lorsque la visibilité augmente pour les célébrités, elles sont en mesure d’attirer de plus en plus le regard de la presse et des marques. Les collaborations sont alors nombreuses pour le plus grand bonheur des fans bien sûr. Ces derniers ont eu l’occasion de découvrir Maria Pedraza dans la Casa de Papel et elle a sublimé son corps grâce à un shooting organisé par Hugo Boss. Cette maison de luxe dédiée au prêt-à-porter s’est donc offert une célébrité pour sa collection de 2021.

Les clichés sont largement appréciés et sur le compte Instagram, elle peut aussi enlever le haut .

. Maria Pedraza apparaît donc avec un buste découvert et la photo a largement été appréciée au même titre que celle avec la robe de soirée.

Avec son compte Instagram, vous plongez alors au coeur du quotidien de Maria Pedraza et vous ne serez pas déçu par le contenu.

Il faut savoir que Maria Pedraza a l’art de faire grimper la température sur les réseaux sociaux qu’elle soit seule ou en compagnie de Jaime Lorente. Il ne faut pas oublier que le couple a clairement été présent pendant les vacances d’été.

Des commentaires élogieux pour Maria Pedraza

La jeune femme peut donc créer un véritable évènement dès qu’elle partage un cliché de son quotidien. Que ce soit avec un chien et un pull à grosses mailles ou en robe de soirée, voire sans les vêtements pour couvrir le haut du corps, Maria Pedraza a la méthode pour que les fans soient à la fois heureux et satisfaits. N’hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux puisqu’elle met à jour constamment son compte Instagram avec des vidéos, des photos et des stories.

Si vous êtes en quête d’une tenue pour vos prochaines soirées, la star de la Casa de Papel pourrait aussi vous combler. En effet, son compte offre un véritable défilé de mode même s’il faudra casser votre tirelire pour vous offrir les pièces estampillées Hugo Boss. La marque est très sympathique, mais les vêtements sont onéreux.