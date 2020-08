Ester Expósito : l’actrice de la série Élite surprend de plus en plus ! Ses fans sont sous le charme !

Dans ce vaste champ se distingue la série Elite dans laquelle sont présents deux des acteurs principaux de Casa Del Papel.

Dans cette série, la lumière est mise sur une jeune actrice dont l’avenir est prometteur, Ester Expósito. Après son expérience avec la série Elite, elle ne cesse de montrer un changement qui attire de plus en plus l’attention. Sa beauté s’est affinée et le nombre de ses fans ne cesse de s’accroître.

Découvrez cette jeune artiste et son surprenant changement.

Ester Expósito : l’histoire d’une jeune actrice avec un avenir prometteur

Ester Expósito est une actrice espagnole qui a gagné en notoriété au fil des ans grâce à son parcours. Son histoire et sa carrière suscitent assez d’admiration surtout avec son jeune âge.

La jeune actrice vit le jour le 26 janvier 2000 à Madrid en Espagne. Concernant ses compétences linguistiques, en plus de parler l’espagnol, elle parle couramment l’anglais. En 2018, elle annonce sa relation avec l’acteur Álvaro Rico. Une relation qui prit fin dès juillet 2019.

Sa passion pour le théâtre a été très tôt remarquée, ce qui lui a valu le prix de la meilleure actrice dans un second rôle aux Concours de théâtre communautaire de Madrid dans les années 2013 et 2014.

Son parcours sur les scènes de théâtre se multiplie et le plus marquant fut en 2016, où elle a joué dans la pièce de théâtre El show de Truman. Sa prestation scénique lui a valu le prix d’interprétation féminine de l’Université Charles-III de Madrid. Dans la série documentaire Centro Médico, elle s’affiche une fois encore, mais dans un rôle mineur.

Son talent ne laissant personne indifférent, le rôle de Ruth lui est attribué dans la première saison de la série Estoy Vivo en 2017. Depuis 2018 sa notoriété n’a cessé de s’accroître. C’est ainsi qu’elle jouera le rôle principal dans plusieurs séries telles que :

Quand les anges dorment

Élite

Tu Hijo.

Son parcours est non seulement, mais le nombre de ses fans ne cesse de s’accroître. Depuis lors, des changements sont remarqués à son égard.

Ester Expósito : un changement qui ne passe pas inaperçu

La série Elite a été un véritable coup de pouce pour la carrière de la jeune actrice Ester. Cette œuvre cinématographique raconte l’histoire de 3 boursiers d’une école prestigieuse dont les aventures et les tensions mènent à un meurtre. Elle a eu l’occasion d’être dans un rôle principal aux côtés de grands acteurs comme María Pedraza, Itzan Escamilla, Miguel Herrán. Cette série de Netflix aurait même permis à la jeune actrice de se faire connaître et de décrocher des contrats importants. Elle est en effet égérie de la marque de chaussure Doble Victoria, mais également ambassadrice pour la marque de vêtements Ralph Lauren.

Avec tout le succès qu’elle a désormais à son actif, Ester Expósito affiche un véritable changement à travers ses photos sur Instagram. Sa métamorphose a suscité de grandes réactions. Pour se rendre compte de son changement, il suffit de comparer ses photos d’avant à celle d’après la série Elite.

Elle avait même un piercing qui a fini par disparaitre après ses débuts chez Netflix. Son visage a vraiment changé : les traits de son corps sont mieux dessinés et sa courbe corporelle fait rêver. À chaque photo postée, elle engrange des milliers de mentions j’aime de la part de ses fans. Elle est aujourd’hui à plus de 16 millions d’abonnés. À 20 ans seulement, elle est sans doute une véritable star très admirée. Ce qui est certain, Ester Expósito connaît actuellement un succès qui n’est pas près de s’arrêter.