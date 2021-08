Maeva Ghennam censurée, elle fait une très grosse annonce sur les réseaux sociaux

À l’heure où de plus en plus de français ne cessent de se plaindre de l’attitude catastrophique de certaines personnalités sur les réseaux sociaux, il n’en a pas fallu à Maeva Ghennam pour pouvoir réagir. En effet, on a pu voir depuis maintenant plusieurs mois déjà de nombreuses photos et vidéos assez dingues de la jeune femme qui n’a très clairement pas froid aux yeux. Mais si on a pu penser que l’histoire allait s’arrêter là, c’était clairement sans compter sur sa très grande détermination à faire parler d’elle par les fans qui ne pouvaient plus attendre des nouvelles de sa part.

Pourtant, depuis près d’une semaine, certains d’entre eux ont été très inquiets et on aurait même pu penser que Maeva Ghennam avait purement et simplement pu décider de quitter les réseaux sociaux. Comme on a pu le remarquer, depuis plusieurs jours, Maeva Ghennam était tout simplement absente du réseau social Snapchat où elle peut parfois être assez proche avec une très grande partie de sa communauté francophone. Toutefois, de plus en plus de personnes peuvent se féliciter de pouvoir la suivre, car elle peut dans certains cas de figure proposer des photos assez folles, c’est le moins que l’on puisse dire.

Maeva Ghennam absente de Snapchat, les internautes très inquiets…

Mais rien ne s’est passé comme prévu ces derniers jours, car Maeva Ghennam a pu se retrouver dans une situation qu’elle n’avait tout simplement pas anticipée, et cela risque de lui jouer des tours : on aurait pu même imaginer qu’elle allait prendre une très lourde décision selon certaines rumeurs…

Avec des messages et des vidéos qu’elle ne cesse de diffuser sur les réseaux sociaux, et notamment sur l réseau social Snapchat, certains fans de Maeva Ghennam ont alors été très inquiets quand ils ont pu clairement constater que la jeune femme n’était plus du tout présente depuis plusieurs jours maintenant. En effet, cette dernière ne se prive pas pour pouvoir dire très haut et fort ce qu’elle pense et elle s’exprime devant tous ses fans sans aucune ambiguïté.

Maeva Ghennam règle la situation et prend la parole sur Instagram…

Mais parfois, il se trouve qu’en disant haut et fort ce que l’on peut penser, cela peut jouer des tours ! On a pu le constater encore récemment avec le chanteur mythique Francis Lalanne qui a pu prendre la parole au sujet de la vaccination, dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus. Ce dernier s’est vu tout simplement suspendre son compte sur le réseau social Twitter où il était assez actif ces derniers mois. Un moment assez douloureux à vivre pour lui, où il a dû malheureusement se soumettre aux règles du réseau social qui est tout simplement sans appel. Mais concernant Maeva Ghennam, la situation s’est très largement empirée, car elle n’a pas pu s’exprimer sur Snapchat : elle n’avait tout simplement plus du tout accès à son compte pendant plusieurs jours !

Alors que les fans étaient très inquiets par cette situation, c’est sur le réseau social Instagram que Maeva Ghennam a pu prendre la parole : cette dernière a pu annoncer en exclusivité qu’elle était de retour sur le réseau social Snapchat ! Les internautes ont alors pu s’abonner massivement au compte de la jeune femme qui n’a clairement pas dit son dernier mot sur les réseaux sociaux !