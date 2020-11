Maeva Ghennam fait craquer les internautes : elle sait faire monter la température même déguisée en mère Noël

Incroyable mais vrai, Carla, Kévin, Maeva et Paga s’apprêtent à sortir une chanson de Noël. C’est le généralement bien informé compte Instagram @lesmarseillaisvsrdm5_ qui a révélé l’information. Cela vient expliquer pourquoi les quatre amis s’habillent en tenue de Noël. On imagine qu’il s’agira d’une chanson spéciale pour des associations, entre d’autres surprises. En attendant d’entendre les douces voix des Marseillais, nous avons accès à une partie des coulisses de cet enregistrement, et notamment des accoutrements qu’ils porteront pour un éventuel clip. De quoi faire concurrence à Thibault Garcia, qui fait lui aussi carrière dans la chanson ? On leur souhaite en tout cas !

Maeva Ghennam s’affiche en mère Noël

Sur Instagram, la candidate a posé avec Ruby, la fille de Carla et Kévin. Et si vous pensez qu’on ne peut pas être sexy en étant costumée en mère Noël, vous vous trompez. Ou en tout cas vous sous-estimez la jeune femme. Car Maeva sait se déguiser tout en étant sensuelle. Sa plastique généreuse, elle continue à la mettre en avant. Elle nous dévoile en effet ses jolies jambes et elle n’a pas hésité à choisir une tenue qui met en valeur son décolleté. Fidèle à elle-même, Maeva Ghennam fait monter la température et sait parfaitement comment faire plaisir aux internautes.

Greg absent à cause de Maeva ?

Les fans de l’ancien couple peuvent se rassurer. Ils collaborent ensemble pour la surprise qu’ils préparent tous aux internautes. Et s’il n’est pas présent sur la photo de groupe qui a été faite, c’est à cause d’un souci de réveil, comme il l’a expliqué lui-même sur Instagram. Cependant, leur relation ne semble pas forcément au beau fixe car dans sa publication, le jeune homme a tagué tous ses amis (Carla, Kévin et Paga) mais pas Maeva. De quoi laisser sous-entendre que tout n’est pas rose entre les deux.

Une page Instagram créée pour l’occasion

Pour avoir plus d’information, vous pouvez suivre la page Instagram @Ceuxdemarseille. Sur le compte, plusieurs photographies des amis sont publiés et ils apparaissent toujours en tenue de Noël. « Bientôt des surprises arrivent » clame la biographie de la page, de quoi nous laisse curieux de savoir ce que nous réservent les marseillais. Les amis ne cessent de teaser cet étrange projet et indiquent que nous en saurons plus très prochainement.

Ils font en tout cas encore parties des marseillais qui ne sont pas encore expatriés à l’étranger. Si Kévin et Carla ont vécu pendant un temps à Londres, ils sont à nouveau à Marseille et ne comptent visiblement pas partir vivre à Dubaï comme tous les autres. En effet, Jessica, Thibault, Julien, Manon ou encore Benjamin y vivent désormais, eux qui ont acheté de magnifiques maisons dans la célèbre ville qui fait tant rêver. Aucun d’entre eux n’a expliqué vouloir faire comme eux, surtout que les relations ne sont pas au beau fixe. Si Maeva et Paga s’entendent bien avec tout le monde (hormis Greg pour la première), Carla et Kévin se sont mis beaucoup de monde à dos avec Les Marseillais vs Le reste du monde 5. Les téléspectateurs ont choisi leur camp et ont soutenu le couple face aux autres candidats qui n’en finissent plus de se déchirer. Actuellement, une grosse dispute oppose Julien et Manon à Jessica. De quoi compromettre leurs futures aventures télévisuelles ?

Une photo osée pour Maeva

La photo gentiment osée de Maeva en mère Noël ne vient pas faire tâche dans son compte Instagram, qui est une ode à sa personne. Elle se met en scène chaque jour et n’hésite pas à faire monter la température. On vous parlait encore il y a peu de cette photo incroyablement sexy qu’elle avait publié et dans laquelle elle montre quasiment tout. Maeva Ghennam sait parfaitement comme faire parler d’elle et a tout compris aux codes de la télé-réalité et du monde des influenceurs. On lui prédit un avenir bien radieux, elle qui est toujours aussi appréciée par les internautes et sur qui les critiques semblent glisser.