Lorie Pester maman : Nina, sa fille passe une étape importante et la jeune maman n’hésite pas à la partager avec sa communauté !

Tout le monde s’aperçoit du bonheur que vit Lorie Pester depuis qu’elle est maman. Hier dimanche 19 septembre, elle a posté une photo sur laquelle on voit sa fille Nina franchir un cap essentiel. Il s’agit sans doute d’un beau et tendre moment dévoilé à ses abonnés sur les réseaux sociaux. De quoi s’agit-il et quelles ont été les réactions des internautes ?

Lorie Pester très heureuse depuis la naissance de sa petite fille

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LORIE PESTER (@loriepester)

À l’instar de toutes les mères, Lorie Pester est très fière de sa fille. C’est au mois d’août 2020 que la chanteuse a donné naissance à un enfant, une petite fille du nom de Nina. Il s’agit d’un évènement joyeux survenu dans la vie de la jeune femme. Elle souffre d’endométriose, mais fort heureusement, cela ne l’a pas empêché de connaître les joies de l’enfantement.

Aujourd’hui toutefois, la belle chanteuse vit de très beaux jours avec son bébé. Elle ne cesse de profiter au maximum de ces moments privilégiés qu’elle partage avec Nina. Lorie doit tout de même joindre les deux bouts avec sa vie professionnelle. Pour rappel, elle joue dans la série Demain nous appartient.

Elle confie que sa vie n’est plus à Sète et qu’elle en a discuté avec la production. Elle leur aurait demandé s’il y avait une possibilité qu’elle fasse des allers-retours une fois l’année. La chanteuse n’a encore aucune vue claire jusque-là de la façon dont cela se passera.

Pour le moment, elle est sur le tournage d’une arche qui a débuté au mois de décembre dernier. Dans le cadre de cet entretien, elle a de nouveau fait mention de l’aide que lui apporte son compagnon. Ce serait un apport précieux par rapport à la bonne formule pour trouver l’équilibre entre sa vie professionnelle et privée.

Nina grandit incroyablement vite

À chaque fois que Nina passe une étape importante de sa vie, sa mère s’empresse de le partager avec ses fans. Si l’on veut donc suivre l’évolution de la petite fille, il suffit de suivre les comptes de Lorie sur les réseaux sociaux.

Dans une story Instagram le dimanche 19 septembre dernier, la jeune femme a publié en images les premiers pas de Nina. C’est une vidéo assez courte grâce à laquelle ses abonnés ont pu apprécier le petit ange. Nina était vêtue d’un jean, d’un pull blanc et de petites baskets et posait les pas les uns devant les autres.

Comme musique de fond, Lorie a mis Je marche seul du chanteur Jean-Jacques Goldman. En texte sur la vidéo, elle précise que Nina marche seule depuis un mois et qu’elle grandit assez vite. À l’instar de toutes les mamans, si cela ne tenait qu’à Lorie, elle garderait son bébé pour elle toute la vie.

Lorie affirme qu’un enfant apporte dans la vie de sa mère du bonheur et de l’amour. Elle est très reconnaissante à l’endroit de son compagnon qu’elle qualifie d’homme merveilleux et surtout très impliqué. Ensemble, ils forment une petite famille qui vit le bonheur parfait, encore plus depuis l’arrivée de la petite Nina.