Laurent Ruquier : les messages de Cyril Hanouna évoqués, ils n’étaient pas vraiment méchants

Laurent Ruquier est reconnu pour sa franchise, il a donc taclé lors de sa venue Jean-Pierre Pernaut et sa femme ou encore Laurent Gerra. Il n’a toutefois pas épargné Cyril Hanouna lors d’une interview-vérité. Le présentateur sur France Télévisions a donc fait des révélations face à la voix de la vérité. Cette dernière demande s’il a pu recevoir des messages de Cyril Hanouna et la réponse fut positive. Les SMS envoyés invectivaient sa personne et non des membres de son entourage.

"Je n'aimais pas les sujets qu'il traitait" Laurent Ruquier revient sur les tensions supposées entre Jean-Pierre Pernaut et lui.

Laurent Ruquier s’exprime sur les textos

Laurent Ruquier a souhaité dire la vérité lors de son passage à Touche pas à Mon Poste et les téléspectateurs ont sans doute apprécié sa franchise. En effet, il a répondu à la question en toute transparence en précisant que les fameux messages ne visaient pas une personne de son entourage, mais lui-même. Selon le présentateur, ce n’était pas vraiment méchant, c’était de « petits échanges comme on peut en avoir parfois ».

Laurent Ruquier ne répondait pas, il se disait qu’il répondrait finalement plus tard .

. Lors de cet entretien-vérité, le présentateur n’a pas hésité à tacler Laurent Gerra comme nous avons pu le préciser au préalable.

Arthur a également été ciblé, mais par Cyril Hanouna qui semble toujours autant fâché avec lui.

Alors que Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut avaient évoqué Laurent Ruquier, ce dernier a souhaité leur répondre.

Un Laurent Ruquier sans langue de bois

Le présentateur de France Télévision a révélé que l’épouse du présentateur de TF1 était finalement plus « c**** » que lui. Sa venue sur le plateau de TPMP valait donc le détour puisqu’il n’a vraiment pas sa langue dans sa poche.

Laurent Ruquier ne semble pas apprécier Jean-Pierre Pernaut

Lorsque le présentateur du JT de TF1 qui tirera sa révérence dans quelques semaines venait sur le plateau de TPMP pour évoquer son départ, Laurent Ruquier s’était retrouvé au coeur de la discussion. Il précisait qu’il ne l’aimait pas sans pour autant rentrer dans les détails. Lors de sa présence sur le plateau de Touche pas à Mon Poste, le présentateur d’On n’est pas couché a pu lui répondre. Cyril Hanouna précise que les paroles sont celles de Nathalie Marquay, c’est à ce moment qu’il précise qu’elle est finalement « plus c**** que lui, encore ».

Laurent Ruquier et Cyril Hanouna fâchés ? Les deux animateurs reviennent sur leur prétendue rivalité.

Laurent Ruquier a précisé qu’il n’aimait pas le journal télévisé puisque les sujets n’étaient pas à son goût. Il estime que des personnes apprécient le contenu et c’est très bien selon lui. La vidéo circule d’ailleurs sur les réseaux sociaux, les fans de TPMP ont réellement apprécié la séquence.