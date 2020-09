Laurence Boccolini traitée d’animatrice en carton : Gilles Verdez partage son avis assez violent

Si vous suivez, Touche pas à Mon Poste, vous savez sans doute que Gilles Verdez n’a pas sa langue dans sa poche et ses avis peuvent être virulents. Alors que Laurence Boccolini débarque sur France 2 pour présenter Mot de Passe, le chroniqueur estime qu’il s’agit du Titanic de l’été. La présentatrice a décidé de vaquer à d’autres occupations, car TF1 lui proposait des émissions très peu souvent et elle n’avait pas un contrat d’exclusivité. France Télévisions a fait une proposition pour une telle présentation et elle a accepté. Gilles Verdez n’a toutefois pas été convaincu.

Pourquoi Gilles Verdez parle-t-il du Titanic de l’été ?

Pour le chroniqueur de TPMP, Laurence Boccolini n’est pas drôle, c’est une vraie catastrophe pour France 2. Il estime que toutes les interventions ne sont pas intéressantes et aucune de ses blagues ne fait rire. Il a également critiqué le mode opératoire, car un couple qui a fait un parcours très sympathique dans cette émission a gagné 250 euros. Gilles Verdez estime qu’il s’agit d’une grosse somme, mais France 2 pourrait clairement faire un effort.

Cyril Hanouna révèle que dans A prendre ou à laisser, il suffit d’ouvrir deux boîtes pour gagner de belles sommes .

. Laurence Boccolini traverse donc l’émission « comme un fantôme » et surtout il estime qu’il s’agit d’une « animatrice en carton ».

Pour Gilles Verdez, il y a un vrai fiasco alors qu’une seule émission a été diffusée pour Laurence Boccolini.

Pour rappel, elle était une animatrice emblématique de TF1, mais elle était très peu souvent à l’antenne. Les fans pouvaient donc la suivre sur les réseaux sociaux, mais elle était assez discrète. Laurence Boccolini a souvent tapé du poing sur la table notamment à cause des critiques ou des arnaques dont elle a été victime à son insu. En effet, des personnes malveillantes ont utilisé son image pour du buzz et vendre des produits destinés à la minceur. Aujourd’hui, elle se fait tacler par Gilles Verdez en direct sur TPMP et ses propos sont assez virulents, car Laurence Boccolini est-elle vraiment aussi mauvaise en tant qu’animatrice ?

Cyril Hanouna pensait qu’il s’agissait d’une bonne idée

L’annonce a finalement surpris tout le monde puisque Laurence Boccolini est arrivée en toute discrétion sur France 2. Comme elle a pu l’expliquer, elle n’a pas vraiment quitté TF1 puisqu’elle n’avait pas un contrat avec la chaîne première. Elle reste une figure emblématique du Maillon Faible et elle avait fait une prestation incroyable dans Mask Singer, une émission qu’elle a pu remporter. Alors, avez-vous aimé ou détesté Laurence Boccolini dans Mot de Passe ? Quelques secondes ont été diffusées sur le plateau de TPMP alors que Cyril Hanouna pensait qu’il s’agissait d’une bonne idée.

Le présentateur révèle que les retours sur les réseaux sociaux ont été à nouveau très violents. Laurence Boccolini ne fait donc pas l’unanimité notamment sur Mot de Passe, mais, pour Cyril Hanouna, une première est toujours compliquée. Il faudra alors lui laisser le temps de prendre ses marques pour tenter de perdurer et peut-être combler les attentes de tous les téléspectateurs. France 2 cherche depuis quelques mois des émissions et des animateurs pour tenter de booster les audiences qui n’ont pas toujours été au beau fixe. Avec la rentrée des émissions, Laurence Boccolini saura-t-elle s’imposer ? Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux, mais également à la télévision dans cette émission. Elle a également accordé une interview à Télé 7 jours, elle a d’ailleurs posté la couverture sur son compte Instagram.