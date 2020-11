Koh Lanta : Voici les salaires que touchent les aventuriers pour leur participation à l’émission ! Deux candidates balancent tout !

Massivement suivie chaque année, l’émission culte de TF1 Koh Lanta n’en finit pas de déchaîner les passions. Surtout, après presque 20 ans d’existence, elle a retrouvé un nouveau souffle en 2020, bien aidée par le confinement (qui a boosté les audiences) et la réussite du casting. Avec L’île des héros, la première chaîne d’Europe a marqué un grand coup. Les exploits de Claude ont été suivis chaque semaine par des millions de téléspectateurs qui ont été plus nombreux que d’habitude à vouloir tenter leur chance en envoyant une candidature. Mais participer à Koh Lanta sous-entend de mettre sa vie en pause le temps de l’aventure, qui peut dépasser les trente jours (pour les meilleurs). Evidemment, les aventuriers sont payés. Mais combien ?

2000 euros par mois pour les candidats ?

Pendant l’émission Talk, l’aventurière Jessica (l’acolyte de Claude durant la précédente saison) a fait quelques confidences au sujet de son salaire durant le tournage : « Nous ne sommes pas là que pour le SMIC, avec les primes en plus, nous gagnons davantage d’argent ». Charlotte est allée dans son sens, expliquant qu’elle recevait par mois à peu près 2000 euros, primes comprises. Car en fonction de l’avancée de leur aventure, les candidats reçoivent des primes, comme des récompenses les félicitant d’être encore présents, plusieurs jours après le coup d’envoi. Après la réunification, cette valeur augmente, et les candidats éliminés après continuent d’être payés puisqu’ils sont encore dans l’aventure et font parties du jury final.

Quelle valeur ont ces primes ? D’après Jessica, ils reçoivent d’abord une prime de voyage de 500 euros ainsi qu’une prime de confidentialité qui peut s’élever à 700 euros. Charlotte n’avait d’ailleurs pas touché sa prime puisqu’elle avait révélé une séquence qui n’avait pas été montrée au montage final, et cela n’a pas plu à la production : « Je préfère que la prime de confidentialité ne soit retirée qu’à moi seule, car c’est mon problème avec la production et cela ne regarde pas les autres candidats. Cette histoire de retirer la prime à tout le monde si quelqu’un faute, c’est uniquement pour nous mettre la pression. »

La jeune femme s’en était prise à Claude après la diffusion de l’épisode 4 : « Je ne comprenais pas son comportement envers notre équipe. Lors de ces altercations, j’avais dit à Claude que c’était terminé, on ne lui laissait plus le ‘lead’ sur les épreuves comme sur les deux dernières, car, conséquences, deux défaites. Nous avions dit à Pholien de reprendre le ‘lead’ sur les radeaux et nous avions gagné. J’avais dit à Claude que nous gagnions avant l’arrivée de Teheiura et qu’il ne fallait pas avoir cet état d’esprit négatif (…) Cela n’a évidemment pas plu aux producteurs, car ils ne voulaient pas que l’image de Claude soit touchée«

Une prime de confidentialité permet à la production de gérer son montage

Les primes de confidentialité sont monnaie courante dans la télévision. Cela permet à la production de gérer son montage comme elle l’entend, en limitant les risques de voir les participants faire part de leur mécontentement. Puisqu’ils ont signé un document officiel, ils s’exposent à des poursuites s’ils révèlent les dessous de l’émission. Rien de tel pour Charlotte évidemment qui aura tout simplement dit adieu à une belle petite somme d’argent du fait des révélations qu’elle a faite. Mais nous ne sommes pas inquiets pour la jeune femme qui a gagné énormément de followers en marge de sa participation.

Elle est désormais suivie par plus de 125 000 personnes, séduits par son physique ou son capital sympathie. On se rappelle tous de son élimination historique aux côtés de Teheiura. Pour rappel, ils formaient un binôme et ont été éliminés alors qu’ils avaient en leur possession deux colliers d’immunité. Du jamais vu dans l’histoire de Koh Lanta et un vrai choc pour les téléspectateurs : Teheiura faisait partie des candidats préférés, tandis que Charlotte s’était tout bonnement révélée à ses côtés et nous avait donné un aperçu de la redoutable candidate qu’elle pouvait être. Trop tard malheureusement.