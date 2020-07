Julien Guirado et Marine El Himer mettent fin à leur relation pendant le confinement !

L’émission Les Princes de l’amour est une téléréalité française diffusée sur la chaîne de télévision W9. Elle est aussi connue sous le nom de : Les Princes et les Princesses de l’amour.

Ce week-end, un couple emblématique de l’émission a annoncé sa rupture. Il s’agit de Julien Guirado et Marine El Himer qui se sont séparés. Ceci a choqué les fans de l’émission ainsi que ceux du couple. Il faut dire que Julien assume l’entière responsabilité de la séparation. Lisez cet article pour en savoir plus !

Julien Guirado et Marine El Himer

Julien Guirado est né le 20 septembre 1991 en France. Il est connu pour avoir été candidat dans plusieurs émissions de téléréalité, avec plus de 900 000 abonnés sur Instagram. Ainsi, il a participé, entre autres, à :

Secret Story 7 sur la chaîne de télévision TF1 en 2013 ;

Les Anges 6 sur NRJ12 en 2014 ;

La Villa des cœurs brisés 2 sur NT1 en 2016 ;

Les Marseillais VS le reste du monde 2 sur W9 en 2017 ;

Moundir et les apprentis aventuriers 2 sur W9 en 2017 ;

Les Marseillais vs le Reste du Monde 3 sur W9 en 2018.

Julien Guirado a connu plusieurs histoires d’amour. Celles-ci ont souvent été caractérisées par des disputes incessantes et ne duraient souvent pas bien longtemps. En 2019, le jeune homme se met en couple avec Marine El Himer. Avec cette dernière, il participe, après, à la saison 7 de l’émission Les Princes de l’amour. Aussi, au cours de l’émission, les deux jeunes se sont fiancés, lors de la Saint-Valentin.

Par ailleurs, Marine El Himer, elle, est aussi une candidate de téléréalité. Elle est née en France. On l’a connue en 2017 quand elle a rejoint l’aventure des Princes de l’amour avec sa sœur jumelle Océane El Himer. Elle est populaire, avec au total plus de 600 000 abonnés sur son compte Instagram.

La rupture de Julien et Marine

La téléréalité Les Princes de l’amour, a vu faire et défaire plusieurs couples déjà. En effet, la saison précédente des couples emblématiques qui filaient le parfait amour, avaient annoncé leur séparation. Voilà qu’à nouveau, les fans de l’émission sont surpris par une nouvelle annonce de rupture cette année. En effet, en pleine période de confinement, Julien Guirado annonce sa rupture avec Marine El Himer. Il faut noter que depuis le début de leur relation, le couple se disputait beaucoup, du fait de leur caractère. Pour cause, ils ont tous les deux un tempérament de feu. De ce fait, les deux jeunes ont plusieurs fois rompu pour ensuite se réconcilier avant de se fiancer.

Depuis le mois octobre 2019, leur relation était moins houleuse, cela semblait s’être stabilisé. Malheureusement, récemment, Marine a annoncé leur séparation sur Instagram, dans sa story. Elle a expliqué combien cela a été difficile pour elle de prendre sa décision. Il s’agit de celle de mettre un terme à sa vie commune avec Julien, malgré ses sentiments pour lui. Ensuite, elle est restée silencieuse concernant les raisons profondes de cette rupture. Elle n’a pas voulu donner plus informations sur le sujet.

Quant à Julien, à nouveau célibataire, il a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux, le dimanche 12 avril 2020. On peut clairement voir qu’il est très accablé par cette rupture. Il n’a pas manqué de confirmer les propos de son ex à ses abonnés. De plus, il a affirmé être entièrement responsable de cette rupture. D’après lui, il a un effet destructeur sur les personnes qu’il aime. En outre, même si ce qu’il vit est douloureux, le jeune homme ne manque pas de professionnalisme. En effet, après avoir annoncé la séparation, il a parlé, non sans difficulté, de ses plans professionnels avec ses abonnés. On peut dire qu’il compte aborder cette période difficile en restant positif.

Il apparaît évident que pour Marine, il était plus raisonnable de rompre. Certes, Julien en souffre beaucoup, mais le mal semble nécessaire pour que les jeunes retrouvent leur tranquillité d’esprit. Le moins que l’on puisse dire est que leur rupture est bel et bien officielle. C’est d’ailleurs ce que chacun d’eux a démontré en supprimant leurs photos de couple de son compte Instagram. Pour notre part, nous leur souhaitons bonne chance pour la nouvelle vie.