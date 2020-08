Marine El Himer et Julien Guirado (Les Princes de l’Amour) annoncent publiquement leurs séparation pendant le confinement !

Parmi les célébrités, les couples ont tendance à se faire et se défaire aussi vite que se vident les rayons d’un magasin en période de soldes, surtout chez les starlettes de télé-réalité.

Alors qu’ils se sont rencontrés lors de la 7e saison de l’émission « Les Princes de l’Amour », Marine El Himer et Julien Guirado filaient jusqu’ici le parfait amour.

Alors qu’ils se sont fiancés au cours de leur aventure, tout semblait plutôt bien parti pour les tourtereaux. Malheureusement, il y a quelques heures, leurs fans ont eu une bien mauvaise surprise.

Marine El Himer et Julien Guirado annoncent leur séparation sur Instagram

Instagram est devenu le nouveau moyen de communiquer pour les stars du monde entier, surtout en cette période de confinement généralisée. Ne dérogeant pas à cette règle, les starlettes de télé-réalité y passent toute leur journée, et racontent le moindre détail de leur vie privée. Sans surprise, c’est donc sur ce réseau social que Marine El Himer et Julien Guirado ont annoncé lors séparation il y a quelques heures, non sans faire quelques malheureux au passage. Ainsi, la jeune femme a posté un message en story, qui laisse au passage peu d’espoir sur une éventuelle réconciliation.

« C’est à contrecœur, mais je me dois de vous annoncer que j’ai décidé de mettre un terme à ma relation avec Julien. Je ne me prononcerai pas à ce sujet. Dans la vie, la raison prend le dessus sur les sentiments… »



Cette annonce met donc un terme aux rumeurs de grossesse qui couraient sur le couple, puisque la décision de la jolie brune semble irrévocable. De son côté, le jeune homme a confirmé la rupture, en précisant que celui-ci a vraiment aimé la jeune femme, mais que certaines décisions sont inévitables.

« Les amis, Marine et moi c’est terminé. Voilà, ça faisait un petit moment que ça n’allait plus. En tout cas, on se souhaite le bonheur mutuellement. C’est quelqu’un que j’ai aimé, mais parfois dans la vie il faut prendre une décision et c’est ce que l’on vient de faire. Merci de tout ce soutien et cet amour que vous nous avez témoigné, et merci de respecter cette décision. »

Julien Guirado révèle les raisons de leur séparation

Une fois n’est pas coutume, les raisons de la séparation du couple ont été révélées par Julien Guirado lui-même. Très affecté, c’est en tout cas ce que montre sa dernière story, il n’a pas hésité à se confier à ses abonnés.

Le beau brun semble effectivement très déprimé, et son apparence semble être devenue le cadet de ses soucis.

Il reconnaît être l’entier responsable de la rupture, puisqu’il aurait tout fait pour essayer de détruire la jeune femme.

De son côté, Marine El Himer n’a donné aucune confirmation, même s’il est peu probable qu’elle le fasse un jour.