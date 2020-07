Julie Gayet se met totalement à nue dans un clip… et ce n’est pas une métaphore !

View this post on Instagram

Extrait du clip « En mon coeur » soutenu par @kering_official … Face à l'augmentation dramatique des violences conjugales (+36% à Paris), pendant ce confinement… Nous faisons un appel à don pour la Fondation des Femmes qui a mis en place un fonds d'urgence Covid 19. Réalisé par @isildlebesco avec @iamkeeyoon @sylviehoarau @rachel_khan88 @fanny_sidney @duceycaroline @peggygrelatdupont @virginiecaussin @chrystellegagey… Un grand merci à tous ceux qui ont participé! @fondationdesfemmes #stopviolenceauxfemmes #violencesfaitesauxfemmes #solidarité #sororite #egalite le lien d'appel à dons : fondationdesfemmes.org