Johnny Hallyday – Adeline Blondieau pourquoi refuse-t-elle de vendre sa robe de mariée aux enchères ? Révélations !

En 1990, Adeline Blondieau n’avait que 19 ans lorsqu’elle a épousé le rockeur Johnny Hallyday , déjà quinquagénaire. Lors de la cérémonie ultramédiatisée qui s’était déroulée du côté de Ramatuelle, la jeune mariée était sublime dans une robe du créateur Gérard Pipart de la maison de couture Nina Ricci.

Même si leur idylle a été courte, les souvenirs sont intacts et c’est une histoire d’amour qui la marquera à vie puisque, presque 30 ans plus tard, la jolie brune n’a pas réussi à se séparer sa robe de mariée qu’elle avait pourtant décidé de vendre aux enchères.

En 2018, peu de temps après le décès de l’idole des jeunes, la société Coutau-Bégarie & Associés organise une exceptionnelle vente aux enchères sur le thème de la chanson française et internationale. C’est à cette occasion, qu’Adeline Blondiau, décide de proposer aux enchères sa robe de mariée estimée à 15.000 euros, ainsi que le faire-part de la cérémonie et son tailleur porté lors du mariage civil, en plus de quelques autres cadeaux offert par Johnny au début de leur histoire.

Celle qui s’est maintenant reconvertie dans la sophrologie justifie sa décision dans les colonnes de Gala comme une étape nécessaire : « Cela faisait partie d’un processus de deuil », « Pendant des années, ça a été un poids, j’avais une relation très difficile avec elle ».

Au moment de cette vente, Adeline Blondieau affirmait que, même si elle avait eu beaucoup de mal à se remettre de cette relation tumultueuse, elle était désormais en paix et ne gardait que les bons souvenirs de leur histoire :

« Quand Johnny est mort, j’ai été submergée par une tristesse bien plus grande que je ne m’y attendais. La mort change notre regard sur le passé. Elle nous pousse à pardonner, à tourner la page, à ne garder que le meilleur.«

Adeline Blondieau, pourquoi a-t-elle décidé de retirer sa robe de mariée de la vente aux enchères ?

Finalement, après réflexion, elle a décidé de retirer de la vente sa sublime robe en dentelle sans donner plus de détails.

Presque 2 ans après, elle revient sur ce geste dans une interview accordée à Ici Paris, parue mercredi 29 avril : « Je n’arrive d’ailleurs pas à expliquer pourquoi je l’ai finalement retirée de la vente. Cela m’a fait vraiment plaisir que tout le monde puisse la voir. Elle est tellement magnifique ! Le styliste Gérard Pipart avait fait des merveilles. Il faudrait que cette robe soit exposée et non pas enfermée dans un carton. J’ai encore chez moi une boîte à souvenirs qui contient des lettres incroyables »

Après plusieurs années dans la tourmente, suite à sa grave dépression et son burn-out, dont on confiait les raisons dans un précédent article, Adeline Blondieau semble désormais sereine et plus heureuse que jamais.

Pour conclure son entretien avec Ici Paris, elle affirmait « J’ai fait ma paix. Et je suis sereine, je me sens à ma vraie place ».