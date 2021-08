Jean-Marie Bigard au plus mal, ses fans lui reprochent d’accepter le pass sanitaire dans ses spectacles

Alors que de plus en plus de français auraient pu commencer à revenir petit à petit dans les espaces comme les restaurants, les bars, ainsi que les salles de spectacles, certains d’entre eux ont purement et simplement décidé de boycotter ces lieux depuis que le gouvernement français d’Emmanuel Macron a pu prendre une très grosse décision sur le pass sanitaire et son obligation dans certains endroits en France. Néanmoins, personne n’aurait pu être en mesure de penser que la situation allait pouvoir être aussi catastrophique que celle que l’on a pu voir ces derniers jours, et malheureusement il se trouve que l’on va pouvoir voir de plus en plus de français prendre la parole à ce sujet.

En effet, à l’heure où la population française est vraiment de plus en plus divisée suite aux toutes dernières prises de paroles réalisées par le gouvernement et le chef de l’État, il se trouve que certaines personnalités comme l’humoriste controversé Jean-Marie Bigard ou encore le chanteur Francis Lalanne ont pu prendre la parole pour faire des déclarations assez choquantes et qui risquent bel et bien d’avoir un impact assez important sur toute la société françaises dans les jours et les semaines à venir. Mais pour pouvoir impressionner certains d’entre eux, il va falloir se lever vraiment très tôt, car on a pu voir que les fans de Jean-Marie Bigard n’ont pas froid aux yeux non plus !

Jean-Marie Bigard se plie aux décisions du gouvernement et fait une grosse annonce

Alors que l’humoriste célèbre a pu faire une très grosse annonce sur les réseaux sociaux concernant le futur de ses spectacles, il ne pensait pas susciter autant de réactions et avoir autant de difficultés à devoir se justifier après que le chef de l’État ait pu faire ses toutes dernières annonces qui font beaucoup de bruit, comme on a pu le voir par ailleurs dans toutes les plus grandes villes de France.

Si certains français ont pu décider de se faire vacciner dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus, ce n’est pas le cas de tout le monde et il se pourrait bien que cela pose par ailleurs de très gros problèmes à toutes celles et ceux qui auraient envie prochainement de se rendre dans un spectacle de Jean-Marie Bigard. En effet, alors que certains fans n’ont pas peur de se faire vacciner, d’autres ont pu réagir assez violemment quand Jean-Marie Bigard a été contraint d’annoncer sur les réseaux sociaux qu’il allait être désormais obligatoire de se vacciner pour pouvoir assister à ses spectacles, ou sinon de présenter un pass sanitaire valide, comme on a pu le voir depuis les dernières annonces du gouvernement et la dernière loi qui a été votée à ce sujet.

Un témoignage bouleversant d’une internaute émeut Jean-Marie Bigard qui la clashe

Dans les commentaires de sa publication, on a pu voir que l’animation était de mise ! En effet, on a pu constater notamment une fan qui a pu parler de sa petite fille de 8 ans qui n’a pas pu assister au spectacle de Jean-Marie Bigard à cause du fait que la vaccination ait été obligatoire.

Dans son message de réponse, Jean-Marie Bigard répond toutefois qu’il est contraint d’accepter les règles du gouvernement pour pouvoir travailler dignement !