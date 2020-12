Jean-Marie Bigard fait encore la polémique après une réponse violente à François Cluzet !

Ce week-end, c’était en effet le comédien François Cluzet qui prenait la parole et qui s’en prenait très violemment à l’humoriste Jean-Marie Bigard, le traitant même de “roi des beaufs” ! Une déclaration qui avait été réalisée en interview dans une émission de la radio RTL et qui avait été très largement diffusée par la suite sur les réseaux sociaux mais également dans les médias.

Jean-Marie Bigard répond à François Cluzet qu’il accuse de mépriser les français !

Ce n’est pas dans l’émission de radio de RTL mais directement sur son compte Instagram que l’humoriste controversé Jean-Marie Bigard a décidé de répondre directement aux déclarations de François Cluzet. Il faut dire que ce dernier est réputé pour ne pas garder sa langue dans sa poche et ses fans n’en attendaient pas moins. Jean-Marie Bigard s’est donc directement empressé de répondre à François Cluzet, et on peut dire que la réponse du potentiel futur président de la république est plutôt directe, bien qu’il ait déclaré cette nuit vouloir se retirer de la course !

En effet, Jean-Marie Bigard assume complètement être considéré comme un « beauf », en revanche ce qu’il ne semble pas accepter, c’est le moi « roi » que le comédien François Cluzet a utilisé dans sa déclaration dans RTL. Jean-Marie Bigard considère en effet que cela est irrespectueux pour le public de l’humoriste qui réunit encore aujourd’hui plusieurs milliers de spectateurs dans ses salles de spectacles. Mais ce dernier sous-entend que contrairement aux autres, il n’a pas changé et qu’il a toujours été considéré comme le “roi des beaufs”, si bien qu’il y a quelques années cela ne semblait pas déranger le comédien François Cluzet. Il faut bien avouer que Jean-Marie Bigard n’a jamais fait dans la délicatesse dans ses différents sketchs. Mais Jean-Marie Bigard n’a pas été le seul à répondre à François Cluzet : cela a également été le cas de la compagne de l’humoriste, Lola Marois. C’est en effet dans sa story Instagram que l’on a pu lire un petit message adressé au comédien qui visait son mari.

Elle l’incite avec un peu d’humour à se “présenter” : faut-il y voir une invitation à se présenter aux prochaines élections présidentielles contre son mari Jean-Marie Bigard ? Nous devrions avoir la réponse dans les prochaines semaines ou les prochains mois, mais depuis la dernière déclaration de Jean-Marie Bigard sur CNews cette nuit, il y a peu de chances de voir les deux hommes s’affronter en politique !

Jean-Marie Bigard : il fait de nouveau la polémique avec un déclaration choc sur le COVID19 !

Mais c’est bien mal connaître l’humoriste si ces détracteurs pensaient qu’il allait saisir l’occasion pour ne plus prendre la parole ! En effet, Jean-Marie Bigard a de nouveau pris la parole hier soir sur son compte Instagram pour faire un point sur la situation concernant le coronavirus.

On sait en effet que l’humoriste Jean-Marie Bigard a taclé plusieurs fois le gouvernement pour ses différentes déclarations concernant le coronavirus, notamment concernant la fermeture des restaurants et des bars. Mais Jean-Marie Bigard a fait une déclaration qui a terriblement choqué certains de ses fans. En effet, alors que le COVID19 a franchi le million de décès, Jean-Marie Bigard affirme que c’est deux fois moins que les maladies diarrhéiques. Une façon provocante pour certains internautes de minimiser l’importance du coronavirus dans la société. Mais alors que l’humoriste a été tout juste contraint de reporter certaines dates de ses spectacles, n’a-t-il pas plutôt parlé sur le coup de la colère ?