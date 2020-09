Jean-Luc Reichmann : Une relation particulière avec la voix Zette ? On vous explique tout !

Celui-ci anime notamment l’émission « Les douze coups de midi » suivie chaque jour par des millions de téléspectateurs. Jusque-là à l’abri des polémiques sur sa vie de couple, en fin 2019, ce célèbre présentateur marié depuis de nombreuses années à Nathalie Lecoultre, était au centre d’une rumeur choquante.

Celle-ci révélait une liaison amoureuse avec une autre femme également connue du public. Mais alors, qu’en est-il réellement ? Découvrez-le dans cet article !

Qui est cette autre femme ?

Cette rumeur propagée par la revue « France Dimanche » en décembre 2019 a étonné de nombreux fans de son émission phare. La vie de l’animateur de TF1 serait-elle chamboulée par une crise conjugale ? Selon cette revue, Jean Luc Reichmann, marié depuis plusieurs années avec Nathalie Lecoultre, la mère ses enfants, aurait également une autre femme dans sa vie.

La revue n’a pas manqué de révéler l’identité de cette autre femme qui aurait volé le cœur du célèbre présentateur. Il s’agit en effet d’une magnifique femme de 58 ans et maman de trois enfants, nommé Isabelle Benhadj, également animatrice chez TF1. Cette dame est en réalité Zette, la célèbre voix off de l’émission « Les douze coups de midi ».

Le célèbre présentateur affirme que Zette est l’une des premières personnes qu’il a rencontrées à Fun Radio Paris, lorsqu’ils y travaillaient encore en tant qu’animateurs en 1987. Aujourd’hui collaborateurs à TF1, ils ont développé une certaine complicité qui a très vite été remarquée par les téléspectateurs. Selon « France Dimanche », cette complicité évidente aurait dépassé le cadre professionnel.

Les éléments laissant planer le doute sur leur relation

Il est vrai que ces deux présentateurs talentueux sont très complices dans le cadre professionnel. Cela paraît bien normal lorsqu’on sait qu’ils travaillent ensemble depuis 3 décennies. Toutefois, certains éléments laissent planer le doute sur la véritable nature de leur relation :

La proximité entre les deux amis ;

Les rencontres hors du cadre professionnel ;

les belles paroles régulièrement prononcées par Jean-Luc à l’encontre de sa collègue.

En effet, bien qu’ils soient tous les mariés, Jean Luc et Isabelle continuent à se fréquenter en dehors des tournages et même pendant leurs congés. L’été dernier, ils ont tout plaqué pour partir en vacances tous les deux pendant une semaine. Lors de ces vacances, ils se sont notamment rendus à un festival.

De plus, Le Présentateur Jean Luc Reichmann est bien au courant du fait que le cœur d’Isabelle est déjà pris, puisque celle-ci est également mariée depuis de nombreuses années. Toutefois, pour bien faire comprendre à son mari qu’ils devront continuer à se partager la belle Isabelle, Jean Luc lui a adressé un message. Il affirme qu’il est « son mec dans la vie », qu’il sait « comment elle respire » et « quand elle est réveillée ». Il avance qu’il est capable de savoir comment elle va à partir de sa coupe de cheveux. Ces paroles très fortes laissent facilement croire que ces deux amis pourraient en réalité être des amants.

Jean Luc Reichmann a-t-il vraiment une autre femme dans sa vie ?

On pourrait bien penser que Jean Luc Reichmann a bien une relation amoureuse avec sa collaboratrice, mais il n’en est rien en réalité. Conscient d’avoir laissé le doute s’installer dans les esprits des fans pendant trop longtemps, le célèbre présentateur a fini par révéler la véritable nature de cette relation fusionnelle et complice avec Zette. Jean Luc affirme qu’il ne s’agit pas d’amour, mais plutôt d’une amitié forte et solide qui dure depuis de nombreuses années.

Isabelle, consciente du fait que ce papa de six enfants soit marié depuis de nombreuses années avec sa femme Nathalie, n’a pas hésité (le jour où il l’a présenté à son épouse) à éclaircir la situation. En bref, ce n’est que de l’amitié ! Leurs conjoints respectifs devraient être rassurés par ces clarifications.

Jean Luc Reichmann est l’une des personnalités les plus appréciées sur le petit écran grâce aux 12 Coups de midi. Cette émission proposée sur TF1 fait le bonheur de tous les profils et les Français ne manquent pas un seul épisode au fil des jours. De ce fait, ils s’intéressent aussi à son actualité people. Il est aussi très présent sur les réseaux sociaux.