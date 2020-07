Jarry : ce tendre message pour les 4 ans de ses enfants

Il est papa depuis quatre ans et ça, Jarry ne l’a pas oublié ! L’humoriste de 42 ans a fêté la naissance de ses jumeaux en publiant une photo de ses deux enfants sur Instagram. Discret et souhaitant sans doute garder sa vie privée, Jarry a tenu à marquer le coup tout en gardant le visage de ses enfants secret. Une belle preuve d’amour pour ce papa poule qui a donc publié une photo de ses jumeaux de dos, accompagné d’un doux message à leur attention. « Quatre ans déjà mes bébés ! Le temps passe vite et les bêtises grandissent ! Un papa, une famille heureuse. Bel anniversaire. »

Si Jarry a toujours caché l’identité de son garçon et de sa fille, il n’a pourtant jamais caché le lien qui les unit. Au contraire, pendant le confinement, les fans de l’humoriste ont pu profiter de certains moments en famille (là encore sans voir le visage des jumeaux) à travers des vidéos publiées sur son compte Instagram.

Adopter dans ce pays pour un couple homosexuel, c’est encore plus long

Jarry a donc montré au monde entier qu’il était un papa heureux, lui pour qui devenir père s’est transformé en parcours du combattant. L’adoption pour les couples homosexuels en France est en effet très compliquée, mais surtout très longue. C’est pourquoi l’humoriste a eu recours à la gestation pour autrui aux États-Unis. « Je tiens à préciser que ce n’est pas par choix. J’avais engagé une adoption avec mon compagnon. Il faut savoir qu’adopter dans ce pays pour un couple homosexuel, c’est encore plus long et en plus on vous donne des enfants “à particularités” comme ils disent, a t-il confié dans « Ça ne sortira pas d’ici ». Ce qui est absolument ignoble dans ce pays en 2019. Il y a eu l’exemple de ce couple homosexuel qui a eu un enfant atteint du sida et on a mis dans leur lettre d’accueil “Vous connaissez le problème”. Parce que je trouve que c’est juste une aberration, on s’est tournés vers la GPA aux États-Unis »

Une BD sur ses enfants en préparation

Une histoire plus que touchante pour le papa de 42 ans, qui a décidé de mettre en lumière sa vie de famille à travers une BD. Une vie pleine de rebondissements avec deux enfants de quatre ans qui semblent beaucoup amuser le jeune papa. Sa BD, « Jarry et ses enfants », l’ancien enquêteur de Mask Singer en est fier et il a tenu à le partager sur Instagram ce mercredi 1er juillet 2020. « J’ai le grand honneur de vous annoncer la sortie de ma BD « Jarry et ses enfants » en parution le 8 octobre, dans toutes les bonnes librairies Francophones ! Je suis très ému d’avoir donné naissance avec mes enfants à des histoires drôles et émouvantes qui, je l’espère, vous régaleront ! Merci au génie de @giugiuhoy pour les dessins et @editionsmichellafon de faire que ce rêve se réalise !!! Cette BD c’est la vôtre.»

Les aventures de Jarry seront à retrouver dans les librairies le 8 octobre prochain. En attendant, l’humoriste sera présent sur TF1 le 17 juillet pour la présentation d’un nouveau jeu : Good Singer. Donc l’objectif est simple : séparer les bons chanteurs des mauvais.

Deux équipes de célébrités

12 chanteurs anonymes (six bons, six mauvais)

Six manches

Des indices à récolter

De l’argent en jeu pour des associations

Un nouveau programme adapté d’un concept turc « Is that really your voice ? » diffusé en prime sur TF1, donc Jarry est là encore très fier. Jarry, papa poule, businessman et humoriste à succès est donc un homme heureux qui réussit.