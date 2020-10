Frank Delay choque les internautes avec un cliché de son fils, découvrez cette troublante photo !

Frank Delay est généralement assez discret concernant sa vie privée puisqu’il ne partage pas souvent des informations concernant son couple ou encore ses enfants. Toutefois, il a pu surprendre tout le monde sur son compte Instagram puisqu’il a partagé un cliché pour célébrer l’anniversaire de son garçon. Ce dernier a désormais 18 ans et vous pourrez constater que la photo est assez troublante. En effet, la ressemblance avec son père est frappante.

Frank Delay a trois enfants, dont une petite fille

Avec les réseaux sociaux, il est toujours simple de laisser un petit mot notamment pour mettre en valeur son couple, sa vie de famille ou ses enfants. Frank Delay n’est pas le seul puisque d’autres personnalités peuvent également le faire comme Benjamin Castaldi. Ce dernier a publié une photo notamment pour informer les internautes que le 27 août était une journée particulièrement importante puisqu’il s’est marié en 2016 à cette date et, cette année, le petit Gabriel a vu le jour.

En ce qui concerne Frank Delay, il est le papa de trois enfants à savoir Jay-Lee, Kezian et Lana .

. L’ancien chanteur révèle qu’il est très fier de son fils puisqu’il a des valeurs.

De plus, il a eu le droit auparavant de partager une photo de sa famille.

Le temps passe donc très vite puisque l’époque où Frank Delay dansait sur des rythmes endiablés est loin.

Désormais, il célèbre le 18e anniversaire de Kezian qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau.

Frank Delay adresse un joli message à son fils

Avec son compte Instagram, il a notamment pu lui adresser un petit message et il est particulièrement émouvant. Il est toujours difficile pour les parents de constater que leur enfant devient de plus en plus un adulte. L’ancien chanteur révèle qu’il est le fils rêvé et il est surtout très fier de son parcours. Le message est donc très émouvant puisqu’il lui a également confié qu’il l’aimait. Parfois, certains parents ne peuvent pas forcément s’exprimer de vive voix, mais les réseaux sociaux sont toujours intéressants pour adresser de petits mots.

Kezian a eu le message puisqu’il a adressé un commentaire à son père. Les internautes ont également pu rebondir à la suite de ce cliché. Ils sont nombreux à préciser que la ressemblance est vraiment troublante entre le père et le fils. Certes, c’est son enfant, mais les enfants ont parfois un petit air de leur parent, mais, dans ce cas de figure, on dirait pratiquement Frank Delay lorsqu’il était jeune. De plus, il partage la même passion que son père pour le sport.