Florian Rossi : pourquoi le mari de Louane ne montrera jamais de photo de sa fille sur les réseaux sociaux ?

Florian Rossi : sa femme Louane vient d’accoucher dans des circonstances sanitaires difficiles !

On ne peut qu’imaginer la peur pour tous les parents qui ont dû se rendre à la maternité pendant ces dernières semaines, alors que nous avons connu une crise sanitaire sans précédent avec le coronavirus. On a pu en effet lire tout et son contraire pendant cette période de confinement très difficile à vivre pour de nombreuses et de nombreux français. Les futurs parents ont dû être très inquiets pour leur santé en se rendant à la maternité mais également pour la santé de leurs nourrissons : que se passerait-il si leur jeune bébé attrapait le coronavirus lors du séjour de quelques jours à la maternité ?

Une catastrophe que de nombreux parents ont imaginé ne serait-ce que quelques secondes, et à juste titre. Car en effet, le coronavirus a fait des milliers de morts sur le territoire français et sévit encore avec quelques cas et décès relayés dans la presse. Mais bien heureusement, les parents de la jeune Esmée, la chanteuse Louane et Florian Rossi, semblent rassurés depuis la naissance de leur première fille qui a vu le jour il y a quelques semaines déjà.

On ne peut donc qu’imaginer le soulagement pour les deux musiciens bien rassurés après l’accouchement. D’ailleurs, c’est dans un live Instagram que la chanteuse et maman Louane a pris la parole au sujet de sa famille. Elle a précisé que toute sa famille allait bien et que c’était aujourd’hui une maman heureuse ! Une nouvelle qui a dû rassurer toute sa communauté, puisque la jeune femme comptabilise plus d’un million d’abonnés sur le réseau social Instagram.

On imagine bien évidemment que la naissance de son premier enfant aura de nombreuses conséquences sur l’avenir de sa carrière musicale ainsi que sur celle de son mari Florian Rossi : doit-on s’attendre à une chanson sur sa fille dans son prochain album ? Car en effet, la chanteuse semblerait être en train de préparer un cinquième album, et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses fans l’attendent avec impatience car ils ont hâte de voir la chanteuse s’exprimer sur la vie quotidienne avec sa fille ! Tout comme pour son mari Florian Rossi, qui est producteur de musique, on imagine que la créativité sera débordante avec ce nouveau chamboulement dans sa vie de jeune papa ! Mais pour autant, les deux jeunes parents ne devraient pas trop montrer leur enfant sur les réseaux sociaux comme Louane l’a déclaré…

Florian Rossi : sa femme Louane déclare qu’elle ne montrera jamais sa fille sur les réseaux sociaux !

On le sait tous en tant que jeunes parents, la question de montrer ou non des photos de ses enfants sur les réseaux sociaux est absolument cruciale. En effet, alors que certains parents n’hésitent pas une seule seconde à diffuser sur Facebook et Instagram des photos et des vidéos de leurs enfants qui n’ont que quelques mois ou quelques jours, d’autres se refusent de montrer leurs enfants aux réseaux sociaux et à la presse.

Certaines stars comme Nabilla n’hésitent par exemple pas à partager leur quotidien avec leur enfant, et on peut dire que les fans en redemandent et sont très intéressés par la vie de l’ancienne candidate de téléréalité. Mais cela ne devrait certainement pas être le cas pour la fille de Florian Rossi et Louane. Car en effet, la jeune femme a déclaré sur Instagram qu’elle ne montrera jamais sa fille, excepté bien sûr pour la photo de naissance que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux où on ne voit que ses pieds.

On espère que les paparazzis ne vont pas essayer de prendre des clichés du jeune bébé et qu’ils vont ainsi respecter la vie privée de Louane et Florian Rossi qui ont fait ce choix de ne pas diffuser de photos de leur jeune fille sur les réseaux sociaux ! On ne sait donc pas si la jeune Esmée ressemble davantage à son père ou à sa mère !