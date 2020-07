Edouard Phillipe : une nouvelle vie qui l’attend avec Edith Chabre et ses trois enfants

On l’attendait plus ou moins, Edouard Philippe a démissionné de son poste de Premier ministre ce vendredi 3 juillet. Dorénavant maire du Havre, l’homme politique pourra désormais se consacrer un peu plus à sa famille.

C’est une nouvelle vie, un nouveau départ qui attend Edouard Philippe. Déchargé de ses lourdes fonctions de Premier ministre à la suite de sa démission, l’ancien membre du gouvernement pourra se consacrer pleinement à ses fonctions de maire du Havre. Élu à l’issue du second tour des élections musicales ce 28 juin, Edouard Philippe retrouve donc les rennes de cette commune qu’il affectionne tant.

Edouard Philippe de retour au Havre

En mai dernier, on apprenait que le désormais ex Premier ministre avait fait l’acquisition d’un appartement au Havre. Un indice qui laissait présager le futur d’Edouard Philippe au gouvernement. Si Edouard Philippe va dorénavant s’investir au Havre, il n’arrêtera pas pour autant ses aller-retour entre sa commune et Paris. En effet, sa femme Edith Chabre et leurs trois enfants, Anatole, Léonard et Sarah resteront quant à eux à Paris. La famille de l’homme politique n’avait jamais séjourné à Matignon.

On ne mélange pas notre vie privée et notre vie publique

Édith Chabre, la femme d’Edouard Philippe a toujours su faire la part des choses entre la vie privée et la vie professionnelle de son mari. C’est en tout cas ce que confiait le maire du Havre dans les colonnes de Paris Match et sur le plateau de l’émission « Au tableau ! » sur C8. « Elle a une vie professionnelle bien remplie et n’entend pas en changer. On a fait très tôt le choix de dissocier nos activités. On ne mélange pas notre vie privée et notre vie publique. C’est notre choix, on l’assume. C’est pour ça que vous ne voyez pas de photos de moi avec elle ni de photos de nos enfants. »

Edith Chabre : « le garde-fou pour le maintenir dans une vie normale »

Une notion de vie privée très rapidement intégrée par le couple Philippe selon Frédéric Mion, directeur de Sciences Po. « Il a compris très tôt qu’il fallait protéger ceux qu’il aimait de la violence inouïe du monde politique et du système médiatique ». Edith Chabre, directrice du développement de l’école privée d’architecture d’intérieur et de design, Comondo, à Paris, s’est comme son mari elle aussi beaucoup investie dans la mise en place de cette barrière si importante. « Édith Chabre est solaire et drôle, plutôt de gauche, révèlent ceux qui la connaissent. Elle met une barrière forte entre la vie intime et professionnelle, et joue le garde-fou pour le maintenir dans une vie normale ».

Un nouvelle vie pour Edouard Philippe ?

Si un nouveau départ politique est donc assuré à Edouard Philippe, pas sûr que cette démission change quoi que ce soit à sa vie de famille. L’ancien Premier ministre semble très bien gérer son intimité qui reste plus secrète que jamais. Lors de son élection à la maire du Havre, les curieux ont pu malgré tout apercevoir Edith Chabre pour fêter la victoire d’Edouard Philippe. Si la femme de l’homme politique reste discrète, elle ne soutient pour autant pas moins son mari qui pourra toujours compter sur elle, en toute discrétion bien sûr.