Décès de Micheline Banzet-Lawton : elle présentait les émissions avec Maïté

Le journal Sud Ouest présente alors une triste nouvelle puisque l’acolyte de Maïté est décédée alors qu’elle était âgée de 97 ans. Vous pouviez la retrouver au cours de toutes les émissions aux côtés de cette passionnée dont les petits plats ont pu satisfaire de nombreux Français pendant plusieurs années. En effet, Micheline était présente jusqu’en 1997 et vous pouvez même retrouver les épisodes sur YouTube. Nous apprenons donc avec une vive émotion que Micheline Banzet-Lawton est décédée le 22 août dernier.

Micheline Banzet-Lawton s'est éteinte à l'âge de 97 ans. Elle s'était faite connaître aux côtés de la célèbre cuisinière Maïté dans l'émission "La cuisine des mousquetaires". https://t.co/LFrkNx44Na — RTL France (@RTLFrance) August 26, 2020

Micheline Banzet-Lawton et les moments cultes

Aujourd’hui, les émissions culinaires sont beaucoup trop lisses et elles ne représentent pas toujours les compétences des Français. Maïté avait une autre vision de la cuisine et elle proposait alors des plats que tout le monde pouvait réaliser. Son émission, la cuisine des mousquetaires a souvent été parodiée ou critiquée, mais elle a rassemblé de nombreuses générations. Certains internautes cherchent toujours les recettes de Maïté et de Micheline Banzet-Lawton et vous pouvez les retrouver sur YouTube.

Micheline Banzet-Lawton, qui avait officié en cuisine aux côtés de Maïté, est morte à 97 anshttps://t.co/go7SN4ifZh — Le HuffPost (@LeHuffPost) August 26, 2020

Elles étaient à l’antenne dans les années 80 et jusqu’à la fin des années 90 .

. L’émission était présentée sur France 3 à l’époque et ce rendez-vous était incontournable pour tous les passionnés de cuisine.

Vous vous souvenez sans doute de cette scène assez insolite au cours de laquelle une anguille était assommée avec un pilon de mortier.

Mort de Micheline Banzet-Lawton, acolyte de Maïté dans «La Cuisine des Mousquetaires», à 97 ans >https://t.co/Q36mGQWr9q pic.twitter.com/usi2FIwbzp — Le Parisien (@le_Parisien) August 26, 2020

La scène avec Maïté et Micheline Banzet-Lawton a fait le tour de tous les zappings et elle est aujourd’hui une scène culte. La cuisine des deux femmes était familiale et elle reflétait parfaitement les tendances appréciées des Français. Elles proposaient des recettes assez éloignées de ce que vous pouvez trouver aujourd’hui. En effet, les chefs ont tendance à proposer des recettes très gastronomiques, mais MaÏté cuisinait finalement à la bonne franquette. Elle ne cherchait pas forcément à mettre les petits plats dans les grands et c’est ce format qui plaisait. L’émission a donc perdu l’un de ses piliers puisque Micheline Banzet-Lawton est décédée la semaine dernière alors qu’elle s’approchait des 100 ans. Elle n’était toutefois pas seulement l’acolyte de Maïté.

Micheline Banzet-Lawton adorait aussi la musique

Certes, son personnage était indissociable de celui de Maïté dans la cuisine des mousquetaires, mais elle appréciait aussi la musique. Elle avait d’ailleurs proposé une émission spéciale et de nombreuses stars ont pu assister aux programmes. Après un premier mariage, Micheline Banzet-Lawton a retrouvé l’amour dans les bras d’un autre homme qui lui a donné un fils prénommé Pierre. Ce dernier est aujourd’hui à la tête de France Musique, une entreprise fondée par Micheline Banzet-Lawton lorsqu’elle était pendant la guerre avec un jeune Bordelais. Par la suite, elle fait la connaissance de Maïté et ensemble, elles proposent une émission culinaire qui s’inspire des cuisines des Français.

Le duo fonctionne immédiatement et, si certains ont pensé qu’il y avait parfois des tensions entre les deux femmes, il faut savoir que Micheline Banzet-Lawton et Maïté ont eu un coup de foudre amical. Le duo de choc a donc bercé l’enfance de nombreuses personnes dont la mienne puisque les parents regardaient très régulièrement cette émission. Apparemment, Maïté ne semble pas avoir réagi après le décès de son ami survenu le 22 août dernier. C’est une partie du patrimoine qui s’en va puisqu’elle représentait un pilier important pour cette émission. Elle laisse toutefois un héritage très intéressant pour la cuisine.