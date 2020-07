Danna Paola – Une addiction totalement assumée pour la chirurgie esthétique !

Des hommes et des femmes ont tendance à abuser du bistouri et les dégâts sont importants. Des stars ont clairement été défigurées à cause de mauvais choix, mais Danna Paola a assumé toutes ses décisions lors d’une interview accordée à Quien. L’actrice d’Elite est donc heureuse du résultat.

La course au corps parfait pour les acteurs

Les stars ont tendance à avoir des comptes Instagram, elles n’hésitent pas à multiplier les clichés au fil des jours, elles veulent donc un corps parfait qui pourra être jalousé par une multitude de personnes. Cette addiction peut avoir des conséquences désastreuses comme la drogue par exemple puisque des hommes et des femmes ne peuvent plus se passer de ces opérations chirurgicales. De ce fait, Danna Paola a précisé qu’elle avait effectué plusieurs modifications pour que son corps soit celui de ses rêves.

Dans cette interview, elle a affirmé que les opérations chirurgicales avaient été réalisées au niveau de son visage .

. Elle a donc refait son nez apparemment à cause d’un accident.

L’actrice de la série à succès n’aurait donc pas soigné cette partie du visage et les conséquences avaient été désastreuses.

Pour retrouver un visage harmonieux, elle a été contrainte de subir une opération chirurgicale puisqu’elle était restée avec son nez cassé pendant près de trois ans.

Les critiques ont tendance à fuser lorsque les stars admettent qu’elles multiplient les opérations chirurgicales. Selon Danna Paola, il s’agit d’une simple procédure.

Beaucoup de gens disent que j’ai changé mon visage. Mais ce n’était qu’une procédure médicale. Car je me suis cassé le nez il y a 3 ans. Et je ne l’ai pas soigné.

Danna Paola n’est pas contre la chirurgie esthétique

Certaines personnes ont une véritable aversion pour ces opérations chirurgicales et elles bannissent finalement ces corps qui ne sont pas naturels. D’autres comme Danna Paola ont décidé de valider ces modifications corporelles, car pourquoi s’en priver ? Pour l’actrice, si une partie de votre corps n’est pas apprécié, elle peut générer de nombreux complexes, il est alors impératif de la modifier selon vos envies pour ne pas avoir ces pensées négatives. De plus, elle affirme qu’elle réalisera d’autres opérations chirurgicales si cela a un impact sur sa santé comme c’était le cas avec son nez.

J’avais du mal à respirer. Ma cloison nasale était toute tordue. C’était horrible. Mon médecin m’a dit que je n’avais pas assez de peau au-dessus de mon nez et que si je ne faisais rien, mon nez s’affaisserait.

Elle a toutefois souhaité mettre les barres sur les T et les points sur les i, car contrairement à toutes les rumeurs qui peuvent circuler sur le Web, Danna Paola n’a pas refait l’intégralité de son visage. Seul son nez a été modifié à cause de cet accident, mais elle affirme qu’elle pourrait envisager d’autres transformations si elle en éprouve le besoin. Elle n’est donc pas contre ses transformations physiques qui peuvent apporter du baume au coeur si elles sont réalisées dans les règles de l’art et avec parcimonie.