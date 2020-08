Ces photos de vos stars préférées de téléréalité qui vont vous choquer !

Il faut l’avouer, les stars de la téléréalité sont jolies. Certaines semblent être la réincarnation de Vénus et d’autres, l’incarnation d’Apollon.

Cependant, peu d’entre elles peuvent se targuer d’avoir une beauté naturelle.

En effet, si ce ne sont pas les filtres des appareils photos qui mettent leurs atouts en valeur, ce sont plutôt les maquillages qui font la différence. Découvrez ici 20 célébrités de la télé-réalité au naturel.

Une vidéo postée sur les réseaux sociaux

Une habile combinaison entre le maquillage, les retouches photo et la chirurgie esthétique peut donner un résultat tout simplement fabuleux. Ce n’est pas Kim Kardashian qui dira le contraire. Sauf que la femme de Kanye West n’est pas la seule à savoir user de la potion magique de la beauté.

Les stars de téléréalité françaises savent également en profiter. C’est ce qu’a prouvé une vidéo partagée sur plusieurs médias sociaux comme Instagram et Facebook. On peut y voir le changement physique de quelques stars de la téléréalité française.

Une sélection de photos peu flatteuses pour 20 célébrités de la téléréalité

Parmi les stars de la téléréalité qui se sont affichées sans artifices, nous avons le couple Vergara. C’est ainsi qu’une juxtaposition de deux photos de Thomas Vergara, le mari, prouve à quel point utiliser le bon filtre sur une photo peut radicalement changer un bonhomme. Quant à Nabilla Vergara elle-même, elle apparaît sur une photo pas flatteuse qui nous change de ce qu’on a l’habitude de voir d’elle.

Toutefois, pour beaucoup d’internautes, c’est Nicola Lozina qui obtient la palme du changement radical. Sur la première photo, on peut le voir avec des kilos en moins, troquant son sweat à capuche contre une belle veste noire et un nœud papillon. Exit également une vilaine demi-crête contre des cheveux soignés et gominés. Un autre homme tout simplement. En ce qui concerne Milla Jasmine, force est de constater que d’une photo à l’autre, elle a considérablement perdu du ventre et du tour de hanche.

Maeva Ghennam : d’une image à l’autre, on la méconnaît complètement. Heureusement que ses cheveux si particuliers la trahissent. La prochaine fois, elle utilisera sûrement le bon filtre pour la photo.

d’une image à l’autre, on la méconnaît complètement. Heureusement que ses cheveux si particuliers la trahissent. La prochaine fois, elle utilisera sûrement le bon filtre pour la photo. Dylan Thiry : sur la première photo, on peut voir l’ancien candidat de Koh Lanta sans barbe. On aurait dit un enfant du Lycée. Rien à avoir avec le bonhomme viril qui a su conquérir le cœur des téléspectateurs.

sur la première photo, on peut voir l’ancien candidat de Koh Lanta sans barbe. On aurait dit un enfant du Lycée. Rien à avoir avec le bonhomme viril qui a su conquérir le cœur des téléspectateurs. Fidji Ruiz : autrefois, Fidji avait un visage semblable à celui d’une lycéenne lambda. Mais aujourd’hui, elle a des lèvres pulpeuses ainsi que de beaux cheveux noirs.

autrefois, Fidji avait un visage semblable à celui d’une lycéenne lambda. Mais aujourd’hui, elle a des lèvres pulpeuses ainsi que de beaux cheveux noirs. Victoria Mehault : les deux photos semblent être identiques sauf que sur celle qui est retouchée, Victoria n’a plus le teint pâle et a des lèvres bien rouges.

les deux photos semblent être identiques sauf que sur celle qui est retouchée, Victoria n’a plus le teint pâle et a des lèvres bien rouges. Océane El Himer : on peut dire qu’elle n’a pas les fesses rebondies comme le suggère la photo d’elle en bikini. Il suffit de voir la seconde image d’elle en train de faire la cuisine.

on peut dire qu’elle n’a pas les fesses rebondies comme le suggère la photo d’elle en bikini. Il suffit de voir la seconde image d’elle en train de faire la cuisine. Manon Tanti : d’une photo à l’autre, elle est la preuve que le maquillage est un art.

d’une photo à l’autre, elle est la preuve que le maquillage est un art. Éloise Appelle : la photo d’elle sans maquillage est plutôt dure. On lui donnerait presque 40 ans.

la photo d’elle sans maquillage est plutôt dure. On lui donnerait presque 40 ans. Julien Guirado : ce qui frappe le plus sur les deux photos c’est l’alignement parfait des dents de la star et leur blancheur alors que sur l’autre image, il n’en est rien.

ce qui frappe le plus sur les deux photos c’est l’alignement parfait des dents de la star et leur blancheur alors que sur l’autre image, il n’en est rien. Melanie Martial : on voit sur l’une des images que les lèvres et le nez ont été retouchés.

on voit sur l’une des images que les lèvres et le nez ont été retouchés. Laura Lempika : sur une photo, Laura est une femme bien ronde et sur la seconde elle a une silhouette plutôt très fine. Quel est donc son secret ?

sur une photo, Laura est une femme bien ronde et sur la seconde elle a une silhouette plutôt très fine. Quel est donc son secret ? Nicolas Ferrero : comment passer d’un physique banal à celui de Matt Pokora ? S’appeler Nicolas Ferrero et user des artifices.

comment passer d’un physique banal à celui de Matt Pokora ? S’appeler Nicolas Ferrero et user des artifices. Melanie Amar : son visage n’a pas toujours été aussi affiné. La seconde image suggère un passage éclair sur Photoshop.

son visage n’a pas toujours été aussi affiné. La seconde image suggère un passage éclair sur Photoshop. Nore Abdelali : la photo de lui sans les lunettes de soleil suggère un manque criard de sommeil.

En ce qui concerne Océane (les anges de téléréalité 11), on remarque des lèvres retouchées et un sourcil plus épais que l’autre. Pour ce qui est de Vanessa Laurens, une photo a été publiée. La première est celle avant les retouches et la seconde celle après les retouches, et le moins qu’on puisse dire, c’est que le résultat est bluffant. Quant à Sarah Fraisou, le changement d’une photo à l’autre est plutôt radical. En effet, sur la seconde photo, ses joues sont plutôt grosses et elle est loin d’avoir le visage affiné qu’on lui connaît.