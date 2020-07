Céline Dion : au plus mal sur un lit d’hôpital, elle lutte pour survivre !

Alors que le monde s’inquiète pour elle, la chanteuse Céline Dion essuie un nouveau coup dur. En effet un ami très proche à elle, « Peabo Bryson lutte pour survivre sur un lit d’hôpital ».

L’article qui suit vous montre comment la star canadienne fait de son mieux pour supporter les différentes épreuves qu’elle rencontre.

Les périples de Céline Dion depuis la mort de son époux

Le 16 janvier 2016, René Angelil décédait des suites d’une longue guerre contre le cancer. Ce fut ainsi un gros coup dur pour Céline Dion et ses trois enfants :

René-Charles Angelil ;

Eddy Angelil ;

Nelson Angelil.

Depuis lors, la star canadienne n’a pu complètement passer à autre chose. Elle se mit à travailler d’arrache-pied dans des projets professionnels lui permettant d’exprimer son art. Cela lui permettait selon ses dires de supporter la vie sans son cher époux et Mentor qu’était pour elle René. Cependant, la vie et la musique sans René n’ont plus le même goût pour Céline Dion. Pour pouvoir ressentir à nouveau les sensations de ses débuts dans le domaine musical, la star canadienne se lança dans des activités de plus en plus épuisantes physiquement. Elle pensait qu’ainsi elle pourrait avec la fatigue mettre de côté ses états d’âme et oublier un tant soit peu sa douleur.

Céline Dio se lança alors dans la danse et y trouve un léger soulagement, même si son corps ne suit pas. La star est souvent courbaturée au réveil. Toutefois, les chorégraphies beaucoup trop osées qu’elle imagine et réalise avec son danseur Pepe Munoz poussent le public à se poser des questions. Y aurait-il une liaison entre la chanteuse et ce dernier ? Il s’avéra que Pepe Munoz était homosexuel.

Par ailleurs, les exercices physiques que demande cette discipline épuisent la star canadienne qui maigrit à vue d’œil. Son apparence lors de ses dernières apparitions notamment à l’occasion de la fashion Week en janvier a beaucoup inquiété ses fans. Néanmoins, elle se retrouve dans une situation infernale qui fait penser à celle dans laquelle elle était avec René il y a 4 ans lorsqu’il luttait contre son cancer. Un être qui lui est cher se retrouve à l’hôpital pour lutter pour sa vie : l’artiste américain Peabo Bryson.

Leur histoire

Peabo Bryson et Céline Dion se rencontrèrent en 1991. À l’époque, toujours célibataire, la chanteuse canadienne venait de voir sa carrière prendre son envol grâce à son album anglophone unisson. En ce qui concerne M. Bryson, il était déjà un artiste, auteur-compositeur de renom dans le style musical rythme and blues et très charismatique. Ils interprétèrent la chanson du dessin animé la belle et la bête. Très vite ils s’amourachent l’un de l’autre, et cela se lit/voit dans la gestuelle du duo dans le clip de la chanson. Toute l’équipe de production était unanime à ce sujet.

L’année suivante à nouveau réunis pour la cérémonie des oscars, Céline et Peabo remplissent la salle d’émotions lorsqu’ils interprétèrent à une fois encore la chanson du dessin animé. Ce n’était pas juste deux artistes interprétant une chanson, mais la belle et la bête ainsi que leur amour personnifié que l’on aperçut sur scène ce jour-là.

Star d’hier à malade aujourd’hui

28 ans plus tard, le charismatique Peabo Bryson, suite à un grave accident cardio-vasculaire lutte sur un lit d’hôpital pour rester en vit. S’il arrivait à survivre à cette étape, il porterait des séquelles très importantes pour le restant de ses jours. En effet, l’artiste serait contraint de traiter son cœur avec ménagements car, l’état de celui-ci laisse à présent à désirer.

Réaction de Céline Dion face à la situation

Céline Dion quant à elle, ne peut que suivre ces évènements, impuissante et laissant aux mains des médecins cet être aimé. Son état à elle-même laissait déjà à désirer. Beaucoup de fans beaucoup craignent que cette nouvelle épreuve n’ait raison de la star. Elle avait déjà dévoilé le titre de son nouvel album, qui fait penser à tous ce qu’elle a déjà enduré et endure encore. On ne peut que lui souhaiter « du courage pour faire face à cette nouvelle situation dramatique de sa vie privée. ».

Céline Dion a pu montrer qu’elle était une femme très forte, elle ne se laisse pas abattre par les situations même lorsque celles-ci sont problématiques. La chanteuse a pu survivre après le décès de René et celui de sa maman, elle avait tenu à leur rendre hommage sur scène en continuant ses spectacles.