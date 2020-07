Céline Dion malade suite à son alarmante perte de poids ! Surprenantes révélations !

Que vous soyez ou non fan de l’artiste, vous avez forcément au moins une fois déjà, eu des frissons en entendant l’une de ces chansons. Aujourd’hui cependant, c’est une tout autre chose qui laisse perplexe : l’extrême minceur de la chanteuse.

Céline Dion : plus qu’une icône de la chanson

C’est moi ou Céline Dion a pris un peux de poid ?! Je critique pas elle es toujours très belle #BillboardMusicAwards — Anne So (@AS_Shabeenette) May 23, 2016

Que les chansons de Céline Dion soient fredonnées un peu partout sur le globe ne devrait pas être quelque chose de surprenant. En effet, en plus de 3 décennies de carrière, la chanteuse n’a pas du tout chômé. Elle a à son actif :

7 albums live ;

27 albums studio ;

15 tournées à travers le monde entier ;

et plus de 1000 shows au Cesar Palace à Las Vegas qui a vu défiler les plus grandes stars de la chanson.

Tout ce travail abattu, et ce, durant de si longues années a projeté la chanteuse au rang des plus grands. N’est-ce pas cela qui expliquerait la maigreur subite de l’artiste ?

Céline Dion : une inquiétante minceur

Noé singing to Celine dion pic.twitter.com/cxwisaGbJI — Adi 🖼🔥 (@adelehaenellove) April 5, 2020

Bien que la voix de la star soit capable de vous envoyer des décharges électriques, ce n’est plus de cela que parlent ses fans aujourd’hui. En effet, depuis quelque temps déjà, force est de constater que la chanteuse maigrit à vue d’œil.

D’aucuns pensent que ce sont les déboires successifs qu’a subis la chanteuse qui sont la cause de ces pertes de poids. En l’espace de 4 années, Céline Dion a perdu trois de ses proches. La série de mauvaises nouvelles a débuté par la perte du mari et producteur de la chanteuse, René Angélil. Celui-ci s’en est allé après de nombreuses années de lutte contre le cancer.

Puis, ce fut au tour de son frère de s’en aller quelques jours après le décès de son mari. Et puisque l’adage veut que « jamais deux sans trois », ce fut le décès de sa mère que la star a dû affronter. Bien que la relation entre ces deux dernières n’était plus au beau fixe depuis la liaison entre Céline et René, la nouvelle n’a pas manqué d’être douloureuse.

Céline Dion : les réactions des fans face à ses pertes de poids

Les différents évènements qui ont dernièrement rythmé la vie de Céline Dion pourraient expliquer ses pertes progressives de poids. Toutefois, rien d’officiel n’avait été dit pour rassurer les fans de la star.

Face aux photos de plus en plus inquiétantes qui faisaient leur apparition, ces derniers ont voulu avoir des explications. Pour eux, leur idole méritait d’être soutenue, peu importe les situations qu’elle devait affronter. La communauté de la star sur les réseaux sociaux s’est mobilisée pour que le voile concernant les problèmes de santé de la star soit levé.

Depuis, les raisons des pertes de poids de Céline Dion ont été données.

Céline Dion’s Style Evolution from 90s to 2020 pic.twitter.com/k4iGOrNzHN — Dear Maison (@Dearmaison) April 7, 2020

Céline: les raisons de sa maigreur

Le silence entourant les récentes pertes de poids de la chanteuse a été brisé. Il est vrai que les successives pertes qu’a subies la star l’ont profondément ébranlé. Mais ce n’est apparemment pas cela qui explique les pertes de poids.

Les raisons qui expliquent pourquoi la chanteuse n’a actuellement que la peau sur les os pourraient vous surprendre. Céline Dion serait effectivement atteinte d’une maladie, mais pas celle à laquelle on pourrait penser.

Ce qui occasionne ces pertes de poids ne serait rien d’autre que la danse. Oui, vous avez bien lu, ce serait le démon de la danse qui aurait pris possession de notre chère Céline.

Lorsqu’on y regarde de plus près, ce n’est pas si improbable. On constate en effet, chez les danseurs de haut niveau, ou même chez ceux qui débutent dans cette discipline cet état de minceur. Cela est dû aux exercices physiques intenses qu’ils pratiquent. C’est par la case minceur qu’ils doivent passer avant de gagner en muscles.

Si c’est effectivement cela qui explique l’état actuel de la star de la chanson, ce n’est pas plus mal. Se plonger dans une telle activité après tous les drames qu’elle a vécu pourrait lui être salvateur. Cela reste tout de même à suivre de près.