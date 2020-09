Candice Pascal se lâche sur les réseaux sociaux, la jolie brune fait monter la température en posant sans vêtements!

La belle Candice ne sait pas que danser. En effet, elle joue aussi très bien les mannequins, surtout pour les photos un peu osées.

Pendant le confinement, elle s’est montrée très active sur le réseau social, postant plusieurs photos.

Manifestement, la danseuse n’a plus envie d’arrêter.

Dans une nouvelle publication postée hier, ses abonnés ont pu la découvrir sous un jour inattendu. Très emballés, les internautes se partagent depuis la photographie avec enthousiasme.

La photo de Candice Pascal très libérée

Jeudi 14 mai, l’incontournable danseuse de l’émission de TF1 a fait plaisir à ses abonnés Instagram. Visiblement, la belle Candice Pascal a décidé de s’amuser et d’oser, pour le bonheur de ses admirateurs.

Depuis plusieurs mois, elle aime se montrer musclé sur les réseaux sociaux, mais le confinement lui a donné encore plus d’idées. Toujours plus folle sur ses photos, son compte Instagram devient de plus en plus attrayant.

La jolie brune de 35 ans fait monter la température à chaque publication, comme elle l’a encore prouvé hier.

Candice Pascal prend la pose en tenue noire et chemise ouverte, serrée uniquement par un nœud. Sans rien en dessous, la gagnante de la huitième saison de « Danse avec les stars » a affolé toute la toile avec son regard de biche.

Très emballés par ce cadeau, les abonnés de la jeune femme ont publié une multitude de compliments. Du simple « toujours aussi belle » au plus sophistiqué « la beauté incarnée », sa communauté ne manque pas d’adjectifs pour la décrire. Il faut dire que Candice Pascal a des arguments convaincants !

Candice Pascal est comparée à Clara M.

Depuis déjà quelques semaines, les abonnés de Candice Pascal ont remarqué sa ressemblance avec une autre star.

En effet, depuis qu’elle a éclairci ses cheveux, pour devenir plus ou moins blonde, la danseuse de TF1 est le sosie de la superbe Clara M.

Les fans de la jeune femme l’ont très vite remarqué, comme on peut le voir dans les commentaires.

« Il y a un air de Clara » ; « Clara M ? », ont écrit les internautes.

En mars, elle faisait déjà l’unanimité dans sa tenue noire, comme le montre une photographie de la danseuse devant son réfrigérateur. Il y a quelques jours, c’est très libérée qu’elle avait pris la pose, suscitant un commentaire amusé de son collègue, Maxime Dereymez.

« Ah bah voilà, toi aussi tu l’as ta photo dans le couloir… Je me sens moins seul. », avait écrit l’ex-partenaire de danse de Pamela Anderson.

À quand le retour de Candice Pascal dans « Danse avec les stars » ?

Comme à chaque rentrée, « Danse avec les stars » fera son retour sur TF1, et Candice Pascal aussi. Si Benjamin Castaldi avait annoncé que Karine Ferri ne serait pas de la partie, celle-ci a depuis démenti. Pour le reste, on ne sait pas encore grand-chose, si ce n’est que la femme de Yoann Gourcuff tiendra un nouveau rôle.

Dans cette onzième saison, le jury devrait toujours être composé de Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Shy’m et Patrick Dupont. Concernant le nouveau rôle de l’ancienne petite-amie de Grégory Lemarchal, elle n’a pas voulu en dévoiler plus pour le moment.

« J’aurai un nouveau rôle mais je ne peux pas en dire plus que car les équipes sont en réflexion actuellement. », s’est-elle exprimée dans « Télé Star ».

Aucune information n’a encore filtré sur le prochain casting, même si les premières rumeurs devraient apparaître pendant l’été. Côté présentation, Camille Combal devrait toujours être à la tête de l’émission, sauf mauvaise surprise pour le nouvel animateur chouchou de TF1.