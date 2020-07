Cameron Diaz explique son rythme de vie un peu bizarre avec son mari

Après des années passées à vouloir un enfant, l’actrice Cameron Diaz a enfin exaucé son souhait il y a quelques mois, grâce manifestement à une mère porteuse.

Depuis, même si le couple a annoncé ne jamais vouloir révéler le visage de leur fille, les jeunes parents sont particulièrement surexcités par leur nouvelle vie, et seraient enchantés de vivre loin des projecteurs pour le moment. Pourtant, lors d’un récent live sur Instagram, l’actrice de « Mary à tout prix » n’a pas pu résister à l’envie de faire quelques confidences cocasses.

Manifestement, avoir des horaires de sommeil opposés serait salvateur pour Cameron Diaz et son mari, Benji Madden, notamment en les aidant à être de meilleurs parents, tout en respectant la quarantaine imposée dans certains États des États-Unis, à cause de la pandémie de coronavirus. C’est en tout cas ce qu’a révélé l’actrice mercredi, lors d’un live sur Instagram, en compagnie de ma maquilleuse Gucci Westman. La jolie blonde de 47 ans a confié adorer que son chéri vive la nuit.

« Benji veut toujours se coucher tard, et moi, j’aime me coucher tôt… Cela fonctionne si bien pour nous en tant que parents ! Je peux me coucher quelques heures plus tôt et c’est lui qui la nourrit un peu plus tard dans la nuit ! », a expliqué Cameron Diaz à propos de son bébé Raddix, âgé de 3 mois. « Et inversement, je me réveille tôt et je suis avec elle de bonne heure le matin, pendant que Benji peut dormir ! ».