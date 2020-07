Caitlyn Jenner : son fils, Brandon Jenner, fait des révélations terribles sur son père !

Avant de devenir Caitlyn Jenner et d’épouser Kris Jenner, l’athlète Bruce Jenner était surtout connu pour ses performances sportives, grâce auxquelles il a remporté de nombreuses médailles.

Avant de fonder une famille avec la « momager » des Kardashian, Caitlyn Jenner avait déjà 4 autres enfants, nés de ses 2 relations avec Christie Crownover et Linda Thompson. Une progéniture qui n’a pas toujours dit le plus grand bien de leur père, celui-ci s’étant plutôt consacré à ses 2 filles, les célèbres Kendall et Kylie.

Caitlyn Jenner n’a pas été un bon père

Le fils de l’ancien athlète, Brandon Jenner, parle aujourd’hui de sa relation autrefois tendue avec son père. Dans une interview pour Page Six, le jeune homme ne mâche pas ses mots sur son géniteur, qui est loin de l’image du père parfait souvent retransmise dans les médias.

« Je n’ai pas vu mon père plus d’une demi-douzaine de fois entre mes 8 ans et 25 ans », explique Brandon, 38 ans, dans un nouveau livre d’essais écrit par une multitude d’enfants de stars, sobrement intitulé « To me, He was just dad » (Pour moi, Il était juste mon père).

Brandon y explique que les choses entre lui et Caitlyn, 70 ans, ont changé après que celui-ci eut épousé Kris Jenner en 1991. L’ancien couple, qui a divorcé en 2015, a donné naissance à leurs filles Kendall et Kylie Jenner, après que Caitlyn se soit séparée de la mère de Brandon, Linda Thompson, en 1986.

« Malheureusement, nos échanges, peu fréquents, ressemblaient plus à des opportunités de photos mises en scène qu’à de véritables liens », confie Brandon visiblement amer. « En fait, c’étaient surtout des séances photo pour des événements de type ‘cartes de Noël’. Après que papa ait rencontré et épousé Kris, notre famille est devenue une entreprise pour lui, et je suis resté à l’écart pendant la majeure partie de mon adolescence. Je ne voulais pas faire partie de cette dynamique. Je sais maintenant, cependant, que papa était plutôt malheureux dans cette maison, et qu’il avait l’impression de ne pas être bien traité. »



Un tacle qui, au passage, ne manquera pas de faire plaisir à Kris Jenner, souvent présentée comme une femme intransigeante et désagréable avec son ex-mari. Si Caitlyn a déjà admis par le passé qu’elle avait été absente de la vie de ses enfants avant sa transition, à cause en partie de sa dépression et de sa crise d’identité. Depuis que celle-ci a trouvé la paix en changeant de sexe, les relations entre eux semblent plus apaisées.

Les années difficiles de Caitlyn Jenner

Suite aux nombreuses interviews que l’ex-athlète avait données lors de son changement de sexe, cette dernière avait eu l’occasion de s’exprimer très clairement sur sa vie difficile et sa relation avec ses enfants. Dans cet esprit, l’entretien télévisé qu’elle a eu avec Diane Sawyer en 2015, peu de temps après que les médias aient annoncé son opération, n’avait pas manqué de sincérité.

Elle reconnaissait avoir été absente pendant les années les plus importantes pour ses enfants.

Celle-ci est même allée jusqu’à s’excuser auprès de ces derniers, pour ne pas avoir fait du bon travail en tant que père .

. Selon ses propos, l’ex-mari de Kris Jenner était complètement dépassé par ses doutes et ses angoisses sur son identité, parfaitement incapable de se concentrer sur autre chose.

Depuis, les choses ont bien changé, puisque Brandon confiait récemment qu’il essayait de ne pas regarder en arrière, mais seulement en avant.