Biopic sur NTM : JoeyStarr dévoile la première photo du tournage !

C’est un duo qui a marqué le rap français. NTM aura droit à son biopic prochainement. Un long-métrage, dont la sortie est prévue en 2021, qui est déjà en préparation. « Suprêmes », réalisé par Audrey Estrougo (« Toi, moi, les autres », « La taularde »), racontera les débuts du groupe en 1988 à leur premier concert au Zénith en 1992. Mais surtout, le film retracera les prémices du rap français. « C’est le moment où le rap sort de terre et où la France se découvre une jeunesse issue des quartiers« , avait confié la réalisatrice à Allociné.

« JOEYSTARR, KOOLSHEN ET MOI »

JoeyyStarr, membre du groupe mythique, semble d’ailleurs très investi dans ce nouveau projet sur une grande partie de sa vie. Ce lundi, le chanteur a partagé une photo de lui avec Sandor Funtek et Théo Christine, les deux acteurs principaux du biopic. Une photo avec pour simple légende : « JOEYSTARR, KOOLSHEN ET MOI », accompagnée de plusieurs hashtags #tournage et #Supremefilm.

« Ils sont en train de comprendre ce que c’est de rapper, et de bouger en même temps »

Pour ce biopic, c’est donc Sando Funtek et Théo Christine qui joueront respectivement Kool Shen et JoeyStarr. Des rôles pas si faciles que ça, qui nécessitent beaucoup de répétitions. C’est notamment ce qu’avait confié JoeyStarr sur le plateau de Mouloud Achour. « Je crois qu’ils sont en train de comprendre ce que c’est de rapper, et de bouger en même temps. Ils sont en train d’assimiler les textes, le rythme, le flow machin; le truc c‘est qu’on n’a jamais été statique ».

Des rôles pas si faciles

Si l’exercice s’annonce difficile, l’entraînement lui, est nécessaire et pour cause : selon la réalisatrice, « les morceaux seront interprétés en situation de concert, réinterprétés par les comédiens eux-mêmes ». Mais les deux jeunes acteurs n’en sont pas à leur premier coup d’essai. À 30 ans, Sandor Funtek a notamment été aperçu au cinéma dans « La vie d’Adèle », « K contraire » ou encore « Adoration ». Théo Christine quant à lui, incarne le personnage d’Alexandre dans la série TV « Skam », et sera à l’affiche du film « Garçon Chiffon » aux côtés de Nathalie Baye.

Les répétitions ont commencé

Après une pause pour cause de coronavirus, les répétitions ont donc pu reprendre. Fin 2019, les deux acteurs avaient déjà partagé quelques images de ces instants d’apprentissage pas comme les autres. Une façon pour eux d’afficher leur fierté de jouer ces rôles mythiques. Une formation avec des professeurs de choix : JoeyStarr et Kool Shen. Didier Morville et Bruno Lopes de leurs vrais noms, ont depuis le début participé aux répétitions, distillant ici et là quelques conseils aux deux acteurs. De quoi rendre les scènes de concert de NTM plus réelles que jamais.

Un groupe mythique du rap français

Le duo, formé en 1988, a vécu des hauts et des bas. Entre dissolution (en 1998), « reformation » et tournées inédites en 2008 et 2018 pour ensuite mettre un point final à cette collaboration en 2019. Tant de souvenirs qui auront marqué toute une génération. Le groupe a laissé derrière lui un bon nombre de titres qui restent aujourd’hui incontournables :

« Le monde de demain » (1990)

« J’appuie sur la gâchette » (1993)

« La fièvre » ( Top 19 en 1995)

« Qu’est-ce qu’on attend ? » (1995)

« Laisse pas traîner ton fils » ( Top 21 en 1998)

« Ma B*nz » ( Top 10 en 1998)

Il ne reste plus qu’à attendre l’année prochaine, en 2021 pour pouvoir enfin vivre, ou pour beaucoup revivre les débuts de NTM. D’ici là, peut-être que JoeyStarr et Kool Shen ou Sandor Funtek et Théo Christine partageront encore des photos de ces moments entre artistes.