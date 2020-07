Bigflo et Oli choquent les internautes avec leur son !

Vous pouvez alors découvrir la prouesse d’Inès Reg ou encore de Camille Lellouche, mais Bigflo et Oli ne pouvaient clairement pas passer à côté de cette interprétation. Les champions du rap ont décidé de poser leur voix avec des couplets très sympathiques qui ont clairement choqué le monde du Web.

TuniSniper met au défi de nombreuses stars

Si certaines personnalités ne sont absolument pas familiarisées avec ce secteur, d’autres comme Bigflo et Oli ne peuvent pas laisser leurs chances de côté. Les deux rappeurs ont alors décidé d’intervenir et ils ont rapidement relayé la vidéo sur le Web.

Quand @TuniSniper te met au defi ! Obligé de répondre présent ??

Merci pour la force sur les freestyles ça fait plaisirs ?? pic.twitter.com/dLeUDYdW88 — los hermanos (@bigfloetoli) April 25, 2020



Les conséquentes ont été très réjouissantes pour les deux frères puisque les vues ont pu être enchaînées en l’espace de quelques heures. Le duo montre que même pendant le confinement, ils sont toujours aussi talentueux, inventifs et respectés dans le monde du rap.

Difficile de se faire une place lorsque les rappeurs ont un level très important, mais Bigflo et Oli ont su se démarquer .

. Avec des rythmes simples ou très vitaminés, les deux frères ont clairement révolutionné le monde du rap.

Les deux Toulousains reviennent pendant le confinement sur le devant de la scène avec un son proposé par un ancien de Sniper.

Le résultat est assez impressionnant, vous avez clairement l’impression qu’il est très facile de poser des mots sur une instru, mais la prouesse de Bigflo et Oli est pourtant beaucoup plus complexe.

Bigflo et Oli, ce sont des monstres !

Le concept du défi était simple, vous prenez l’instrumentale donnée par Tunisiano et vous devez poser un couplet. Si sur le papier, cela semble simple, la réalité l’est beaucoup moins. Le rythme est assez dynamique, il faut une bonne rythmique et un réel savoir pour poser les mots au bon moment sans être dépassé par le temps et les instruments. Sur Instagram, l’ancien membre du célèbre groupe Sniper propose alors cet instrument avec le challenge Paname All Star. Ce sont plus de 1500 personnes qui ont décidé de participer à ce défi assez sympathique. Si d’autres sont totalement inutiles, celui-ci est très réjouissant et vous pouvez tous les découvrir sur les réseaux sociaux.

Plusieurs nominations ont d’ailleurs été partagées par Tunisiano comme Bigflo et Oli qui sont clairement des rappeurs renommés dans ce milieu et respectés pour leur talent. D’autres sont aussi invités à participer comme Jhon Rachid.

Bien sûr, les internautes peuvent également participer et ces challenges permettent parfois de découvrir des talents de qualité parmi les inconnus, car c’est aussi l’objectif, permettre à certains de s’exprimer pendant ce confinement.