Hatik – Apash dans Validé – Découvrez ce rappeur talentueux, révélé par la nouvelle série Canal+ !

L’arrivée de la série réalisée par Franck Gastambide est l’occasion d’en savoir plus sur cet artiste dont la carrière ne fait que commencer…

Clément Hatik voit le jour en 1992, à Guyancourt, dans les Yvelines. Passionné de rimes dès son adolescence, il écrit déjà ses premiers textes. Le jeune rappeur sort alors sa première mixtape, intitulée « America 2 – Connaissance et style », des morceaux qui passeront quelque peu inaperçus. Loin de se décourager, Hatik persévère et sort un nouveau projet baptisé « Chaise pliante », lequel fait référence aux chaises que l’on peut apercevoir en bas des tours dans les cités.

« Je voulais installer ma chaise pliante dans plein de quartiers avec des rappeurs que j’apprécie artistiquement et mettre en lumière que la cité ce n’est pas juste la cité selon Hatik », expliquait d’ailleurs ce dernier à 78Actu. Pour effectuer la promotion de son nouvel album, Hatik avait alors installé des chaises pliantes un peu partout dans Paris, ses fans devant les retrouver et se prendre en photo assis dessus, avant de poster le tout sur les réseaux sociaux via le hashtag #InstalleToi. Une bien belle idée qui lui a permis de se faire un nom dans l’univers du rap français. En effet, « Chaise pliante » a réussi à percer significativement avec des titres comme TVRF ou encore la reprise d’Angela du Saïan Supa Crew.

Le rappeur d’origine guyanaise, qui apprécie la compétition, a par ailleurs pris part au projet Berlin diffusé sur Dailymotion. Hatik a ainsi dû tourner cinq clips en cinq jours, réalisés dans les rues de la capitale allemande. Ses fans ont également pu constater l’étendu de son talent dans Rap jeu, un concept génial sur la culture rap porté par Mehdi Maïzi. En août dernier, on a aussi pu voir Hatik participer au Hors série « Rentre dans le cercle – Tango League 2 », du rappeur Fianso.

Hatik, un rappeur enfin reconnu après des années de labeur

Le 6 mars dernier, alors en pleine promo de la série Validé, Hatik sort « Chaise pliante II », nouvel opus dans lequel il invite Hornet La Frappe, Médine ou encore Jok’air. Tout s’enchaîne alors très vite pour l’artiste de 27 ans, qui se voit proposer son premier rôle au petit écran, celui de Apash, personnage principal de la série de Franck Gastambide.

La sortie et le succès de cette série sur Canal+ met en lumière les talents du jeune rappeur. « C’est fou parce que je travaille, beaucoup beaucoup beaucoup. Je suis responsable dans un hôtel et à côté je fais ma musique. Et j’habite dans le fin fond du 78 donc en fait, je fais des nuits de quatre heures. Je vais au taf, puis je vais au studio », raconte-t-il lors d’un entretien accordé à Clique.

Après avoir quitté son job pour des raisons de santé, Hatik a donc eu du flaire en décidant de se présenter au casting de la série Validé. Après un call-back, le rappeur a en effet été rapidement appelé par Franck Gastambide, qui lui a annoncé la bonne nouvelle en personne. « C’est incroyable, sensation de fou. Je crois que c’est le meilleur jour de ma life », rapportait-il alors. Souhaitons-lui la carrière qu’il mérite, dans la musique comme à l’écran !

Clément Hatik : sa biographie express