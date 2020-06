Arthur et Julien Courbet : Hanouna ne fait pas mieux avec sa nouvelle version de l’émission « A prendre ou à laisser » !

Arthur et Julien Courbet sont très loin devant, les deux présentateurs ont largement été plébiscités par les fans et Cyril Hanouna dégringole.

Lorsque vous êtes habitué à découvrir Arthur aux commandes d’A prendre ou à laisser, vous avez clairement des difficultés pour envisager Cyril Hanouna. La réalité semble donc celle-ci puisque les internautes notamment sur Twitter n’ont pas hésité à partager des critiques négatives. Même s’ils reconnaissent que le plateau est sympathique et qu’il est toujours agréable de découvrir un tel jeu, ils sont formels, Cyril Hanouna est très loin d’égaler Arthur et Julien Courbet. Pour certains, il ne leur arrive clairement pas à la cheville.

Arrêtez avec vos découpages à ma con. 670 000 téléspectateurs en P1. Faudra s’améliorer niveau animation, c’était vraiment moins bien qu’avec Arthur ou même Courbet. AUGMENTEZ L’ÉCHELLE DES GAINS !! — Kevihvgyi Guigyyubhi (@KevihvgyiG) May 19, 2020

Arthur et Julien Courbet aux commandes des boîtes

Lorsque vous évoquez le jeu A prendre ou à laisser, vous optez immédiatement pour la présentation d’Arthur. Ce dernier est simple, mais il avait la lourde tâche de reprendre le jeu néerlandais. TF1 choisissait donc le présentateur emblématique dès 2004 pour proposer une version française et ce fut rapidement le succès. A 19 heures, les Français étaient donc au rendez-vous pour découvrir les candidats qui tentaient de remporter au plus vite le gros lot. Les débuts étaient prometteurs et il faut noter que la chaîne française a eu des jeux emblématiques comme le Juste Prix.

On parle sur #C8 on ne parle pas de celle de TF1 . Merci de lire . Tout le monde c'est qu'Arthur est le maître . La question est precise ne pas répondre a côté — Eric Ghaffar 🇫🇷 ⭐⭐🇪🇺🇪🇺🇪🇺 (@EricGhaffar) May 19, 2020

Arthur avait l’art et la manière de présenter le jeu comme il peut le faire avec Vendredi tout est permis.

Même après 12 mois, le succès était toujours au rendez-vous, mais les primes n’avaient pas le succès escompté.

TF1 décide alors de stopper le jeu et il est repris par C8 grâce à Julien Courbet.

Le présentateur que vous pouvez aussi retrouver sur M6 a également l’art et la manière de présenter le programme.

Alors que Cyril Hanouna connaissait une descente aux enfers à cause du confinement et des déclinaisons de Touche pas à mon poste, C8 a décidé de proposer rapidement cette nouvelle formule avec le présentateur aux commandes, mais est-ce le flop ? Pour certains, la réponse est positive.

Les internautes ont quelques critiques

Difficile de revenir sur le devant de la scène et surtout de passer après Arthur et Julien Courbet. Cyril Hanouna a tenté de relever le défi, mais si des critiques positives sont proposées, les remarques négatives sont aussi au rendez-vous. En effet, certains proposent d’avoir une autre échelle pour les gains, car elle n’est pas extraordinaire ou encore digne du programme. Il s’agit du coeur même de ce jeu, il faut alors l’améliorer pour susciter l’envie. C8 prendra peut-être en compte les remarques pour les prochaines versions. Un internaute a également estimé que l’animation n’était pas celle escomptée, Arthur et Julien Courbet étaient donc nettement meilleurs dans ce domaine.

D’autres restent convaincus que le présentateur emblématique de ce jeu est Arthur et personne ne pourra le détrôner. Cyril Hanouna doit donc corriger sa copie s’il souhaite briller sur C8 avant la fin de l’année pour le petit écran. Dans le cas contraire, le résultat sera forcément décevant.