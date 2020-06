Arthur : il prépare une nouvelle émission de télévision qui va faire beaucoup de bruit dans les semaines à venir !

Arthur : il se montre sur Instagram avec Cartman et Jarry avec des perruques plus dingues les unes que les autres !

Alors que le déconfinement a eu lieu depuis quelques semaines maintenant, il est temps pour les animateurs de télévision de reprendre le chemin des plateaux de télévision. Et autant dire qu’ils ont tous été nombreux à reprendre les émissions, de Jean-Luc Reichmann avec les 12 Coups de Midi jusqu’à Cyril Hanouna pour une émission qui n’est pas sans rappeler Touche Pas à Mon Poste. Mais concernant Arthur, il n’en a pas dévoilé beaucoup plus bien qu’il semble bien préparer une nouvelle émission pour les téléspectateurs.

En effet, on a pu le voir hier poster plusieurs séries de photos et vidéos, où il est plutôt en bonne compagnie. On peut le voir avec ses camarades et amis, les humoristes Cartman et Jarry. Les trois hommes semblent concocter une belle surprise que l’on devrait voir débarquer à priori dans quelques semaines ou quelques mois en télévision. Nous n’en savons pas beaucoup plus pour le moment, mais le projet d’Arthur intrigue très fortement !

L’animateur est connu pour ses concepts novateurs en télévision. Les plus anciens se souviennent notamment du raz-de-marée des Enfants de la télé qui à sa sortie avait fait un véritable carton. L’émission a d’ailleurs été reprise depuis sur France 2, sa chaîne d’origine, mais cette fois-ci avec Laurent Ruquier à la présentation et de façon quotidienne. Un tout nouveau format bien loin de celui que nous avions connu avec Arthur pendant des années. Plus tard, il était revenu avec le concept de Vendredi tout est permis qui fait encore un carton sur TF1 à chaque diffusion d’épisode inédit. Mais cela faisait maintenant bien longtemps qu’Arthur n’était pas revenu avec un nouveau concept d’émission de télé sur TF1, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la concurrence est rude même au sein de la chaîne.

En effet, depuis quelques temps, de nouvelles têtes sont arrivées à l’animation des jeux et des émissions de TF1 qui pourraient bien le remplacer. On peut penser notamment à Camille Combal qui a repris “Danse avec les stars” et “Qui veut gagner des millions” notamment.

Arthur : prépare-t-il une nouvelle émission de télé ? Les internautes sont très curieux et veulent tout savoir !

C’est un véritable coup de communication que réalise en ce moment même Arthur sur Instagram, en postant des clichés plus énigmatiques les uns que les autres. En quelques heures, on a pu le voir grimé de plusieurs perruques et déguisements. Cela a commencé tout d’abord avec un déguisement qui n’est pas sans rappeler la série Star Trek, où Arthur n’a pas forcément l’air très à l’aise d’ailleurs. On a pu le voir ensuite se faire coiffer avec une belle chevelure blonde sur la tête, où on aperçoit dans le fond sa maquilleuse avec un masque de protection, preuve que la photo a bien été prise dans ce triste contexte sanitaire. Nous aurons le résultat dans un post suivant où Arthur est grimé en rockeur : une photo qui n’est pas sans rappeler Johnny Hallyday, qui aurait d’ailleurs fêté ses 77 ans hier s’il était toujours en vie.

Par la suite, on l’a découvert dans un nouveau post avec une tenue de costume rose avec ses amis Cartman et Jarry, on se demande ce qu’ils concoctent mais cela à l’air de beaucoup les amuser ! Enfin, dans le dernier cliché posté à cette date par l’animateur, Arthur semble avoir été déguisé par Cartman en un savant mélange de Khaled et Pablo Escobar, pour un mélange complètement détonnant.

Les diverses photos et vidéos d’Arthur, publiées il y a tout juste quelques heures seulement, ont très fortement intrigué les internautes qui ont liké par milliers et commenté les photos de l’animateur, en se demandant ce qu’il pouvait bien préparer ! Nous avons tous hâte de le revoir prochainement !