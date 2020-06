Alain Gillot-Pétré : les derniers voeux du présentateur météo emblématique de TF1 ne sont toujours pas respectés !

Alain Gillot-Pétré : retour sur ce présentateur météo de TF1 que les français n’ont toujours pas oublié avec les années !

Alain Gillot-Pétré était un personnage que les français appréciaient très particulièrement, car c’était un présentateur météo phare des années 90. En effet, à l’époque les chaînes d’informations comme BFM TV ou CNews n’existent pas encore et les français se renseignent donc principalement avec les chaînes comme celle de TF1 ou les chaînes du groupe France Télévisions. Alors qu’il réalisait à l’époque des scores d’audience absolument mémorables, les français sont encore nombreux à se souvenir du malaise à l’époque qu’avait subi le présentateur météo Alain Gillot-Pétré en plein direct. On l’avait revu quelques mois plus tard sur l’antenne de TF1 sans aucun cheveux sur la tête.

Le malaise était palpable, mais Alain Gillot-Pétré n’avait pas encore publiquement parlé de son tragique cancer… C’est à la veille de l’an 2000 que le présentateur météo qui faisait la pluie et le beau temps sur la France que celui-ci est tragiquement décédé des suites d’un cancer très douloureux. En effet, Alain Gillot-Pétré est décédé le 31 décembre 1999 à seulement 49 ans, un âge malgré tout très jeune.

Il semblerait toutefois que ce dernier ait formulé ces derniers voeux par le passé et que ceux-ci n’aient toujours pas été respectés pour le plus grand désespoir de ses proches.

En effet, son ancienne compagne, Marie-Claude, a été interrogée dans une interview exclusive pour le journal France Dimanche qui est revenue sur le sujet. D’ailleurs, il semblerait que le grand public n’avait à ce jour pas connaissance de ses derniers souhaits et on imagine la grande de surprise de toutes et tous quand ces informations ont été rendues publiques. En effet, il semblerait qu’Alain Gillot-Pétré, grand admirateur des phénomènes météorologiques, avait demandé à ce que ses cendres soient dispersées en Guadeloupe, dans un cyclone de force 5. Mais bien malheureusement, depuis son tragique décès en 1999, son souhait le plus cher n’aura pas été réalisé pour le plus grand désespoir de ses proches. Pour quelles raisons plus exactement ? A-t-on refusé à la femme du présentateur météo la dernière faveur ? La réalité est en fait tout autre…

Alain Gillot-Pétré : pourquoi son dernier voeu n’a pas pu être encore réalisé ? Découvrez toutes les raisons !

En effet, malgré le fait qu’il ait clairement énoncé son dernier voeu, celui-ci n’est toujours pas réalisé à ce jour, près de 20 ans après sa tragique disparition. Mais alors que l’on pourrait penser que les raisons concernent les droits de dispersion de cendres, les vraies raisons sont bien différentes. Il semblerait en effet que depuis le décès du présentateur météo Alain Gillot-Pétré, aucun cyclone d’une telle amplitude n’a frappé la Guadeloupe. Par conséquent, l’urne qui détient les cendres du présentateur météo est toujours prête pour être dispersée mais n’a pas encore trouvé sa dernière demeure. On ne sait pas encore quand exactement ses cendres pourront être dispersées, toutefois on imagine bien que sa femme sera prête le moment venu, quand elle pourra enfin réaliser le dernier voeu de son mari Alain Gillot-Pétré. On imagine bien évidemment que le deuil doit être particulièrement difficile pour elle et pour toute sa famille jusqu’au moment où cela pourra être réalisé.

Une pensée émouvante pour le Monsieur Météo de #TF1 en l’occurrence Alain Gillot-Petré, #20ans déjà. Il me manque et nous manque énormément pic.twitter.com/4KOlXVCbRS — RIZKI Mohamed 🇲🇦🇫🇷 (@rmohamed010979) December 30, 2019

Mais pour autant, que ce soit sa famille ou les français, personne ne semble avoir oublié le grand animateur et présentateur qu’était Alain Gillot-Pétré. En effet, des témoignages d’affection sont encore très présents sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où des anonymes rendent hommage au présentateur météo phare de TF1 dans les années 80 et 90.

Bien que les plus jeunes téléspectateurs n’aient jamais entendu parler de ce présentateur météo, il reste une icône de la chaîne TF1 et restera à tout jamais dans les mémoires de chaîne, 20 ans après sa triste disparition. Nul doute qu’il fait effectivement figure de modèle pour les présentateurs météo actuels.