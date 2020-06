Laurence Boccolini scandale : elle dévoile en exclusivité les coulisses de sa future émission diffusée sur TF1 !

Laurence Boccolini : ses émissions ont été arrêtées pendant le confinement et les fans étaient très inquiets pour elle !

Pendant le confinement, on a pu voir certains animateurs comme Cyril Hanouna, Camille Combal, ou encore Cyril Lignac continuer d’officier tous les jours à la télévision ou à la radio, en réussissant à s’adapter face à la crise sanitaire du coronavirus qui a fait beaucoup de mal dans notre pays dans de nombreux secteurs.

En effet, même du côté de certains animateurs de TF1 comme Jean-Luc Reichmann, cela a été une période très difficile à vivre puisque les tournages se sont complètement arrêtés du jour au lendemain. On ne pouvait qu’imaginer alors l’immense déception pour les millions de téléspectateurs qui regardent tous les jours les 12 Coups de Midi. Mais bien heureusement, dès le 11 mai dernier, l’animateur était de retour et partageait même sur Instagram les coulisses de son émission diffusée quotidiennement sur TF1.

Concernant Laurence Boccolini, bien que le déconfinement ait eu lieu maintenant depuis plusieurs semaines, elle a tardé à revenir sur les plateaux de télévision pour préparer son émission du Grand concours des animateurs. En effet, on imagine que beaucoup de tournages ont été suspendus pendant la crise sanitaire et ont dû reprendre en catastrophe par la suite. Bien heureusement, Laurence Boccolini, qui semblait traverser une très mauvaise passe pendant le confinement, est bel et bien de retour aujourd’hui pour une émission que l’on devrait avoir la chance de bientôt découvrir sur l’antenne de TF1 en exclusivité ! En effet, c’est sur Instagram que l’animatrice star de la chaîne a diffusé des clichés pour rassurer tous ses fans concernant sa carrière et ses prochaines émissions, plus précisément celle du Grand concours des animateurs, qui fait un véritable carton sur TF1 !

Mais malheureusement, les fans les plus attentifs auront remarqué quelques détails qui ne trompent pas sur les quelques photos que Laurence Boccolini a diffusé sur Instagram : et si elle en avait trop montré avec les clichés qu’elle a diffusé ce week-end sur le réseau social ? C’est bien ce que semblent penser certains fans de l’animatrice, qui l’accusent de tuer le suspens !

Laurence Boccolini : elle dévoile les premières images de sa future émission sur le Grand concours des animateurs, mais en a-t-elle trop montré ?

C’est donc sur le réseau social Instagram qu’on a eu la chance de voir les premières images de la prochaine soirée du Grand concours des animateurs présenté par Laurence Boccolini sur TF1. En effet, l’émission qui fait un véritable carton depuis des années maintenant met en concurrence des animateurs français qui travaillent avec TF1 mais également d’autres chaînes de télévision.

C’est l’occasion ou jamais pour de nombreux présentateurs, comédiens, et animateurs de télévision de mettre leurs connaissances à rude épreuve et prouver une bonne fois pour toutes qu’ils peuvent également être cultivés ! Mais sur les quelques clichés que Laurence Boccolini a diffusé sur Instagram ce week-end, on peut très distinctement voir certains invités qui étaient jusque là inconnus de la part des téléspectateurs et internautes. En effet, on peut voir dans les clichés de Laurence Boccolini qui anime le jeu quelques candidats comme l’animateur Arthur, l’humoriste Jeanfi Janssens, Arnaud Ducret, Vincent Desagnat, Cartman, et bien d’autres. Alors que pour certains l’animatrice vient tout juste de tuer le suspens de l’émission, c’est également une excellente occasion pour faire un peu de teasing sur les participants de l’émission que l’on devrait bientôt voir diffuser sur TF1.

Parmi les photos que Laurence Boccolini a diffusé, on peut également constater que le port du masque a été respecté sur le plateau de l’émission quand cela est nécessaire, car comme on le sait les mesures de distanciation sociale et le port du masque sont encore à ce jour toujours de rigueur ! Le président de la république Emmanuel Macron qui s’exprime dans quelques heures à peine pourrait d’ailleurs apporter de nouvelles précisions sur le sujet…