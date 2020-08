The Last Kingdom saison 4 Netflix – La date de sortie enfin révélée !

Netflix l’avait rapidement annoncé après la sortie de la saison 3 en novembre 2018, la saison quatre de The Last Kingdom verrait bien le jour ! La plateforme de streaming n’avait alors fourni aucune date de sortie, ce que vient de faire récemment le producteur de la série.

C’est officiel, la date de sortie de la quatrième saison de The Last Kingdom vient d’être fixée !

Le producteur de cette web-série a décidé que les nouveaux épisodes constituant la saison 4 seraient diffusés sur Netflix dès le 26 avril 2020, soit 17 mois après la saison 3.

The Last Kingdom, saison 4 : quelles évolutions pour la série ?

The Last Kingdom, série adaptée des Chroniques saxonnes de Bernard Cornwell, s’attache à suivre le fils orphelin d’un noble saxon, prénommé Uhtred de Bebbanburg. Ce dernier, enlevé par les Scandinaves alors qu’il n’était qu’un enfant, est élevé parmi eux. Devenu adulte, il va devoir choisir sans cesse entre le peuple qui l’a vu grandir et le royaume de ses origines, un choix déchirant à faire. Uthred décide finalement de prêter allégeance à Alfred, roi du Wesser qui mène de nombreuses batailles dans une Angleterre constituée de plusieurs royaumes où les terres anglo-saxonnes subissent les attaques des Danois.

La saison trois de The Last Kingdom se concentrait autour du roi Alfred, personnage particulièrement important de ce drame historique. Les téléspectateurs avaient pu notamment constater que l’histoire du Dernier Royaume tournait principalement autour des conflits survenus durant les invasions répétées des Vikings en Grande-Bretagne, plusieurs siècles durant.

Les trois premières saisons de The Last Kingdom ayant été riches en combats spectaculaires à l’épée, il y a fort à parier que la quatrième saison contiendra également des combats de ce type, entrecoupés de rebondissements imprévisibles qui rendront l’intrigue haletante. La saison 4 de The Last Kingdom, qui portera donc à l’écran les livres 7 et 8 de Bernard Cornwell -à savoir The Pagan Lord et The Empty Throne-, devrait continuer de nous conter les aventures d’Uthred et de ses proches. Tandis qu’Edward et Aethelflaed ne seront toujours pas d’accord en ce qui concerne l’avenir de Mercia et le souhait d’Alfred d’une Angleterre unie, Uthred devra de son côté se battre pour obtenir ce qui lui revient de droit.

Netflix ayant également fait savoir que la saison 4 de The Last Kingdom contiendrait 10 épisodes, préparez-vous à assister à des batailles épiques et sanglantes, célébrées à grand renfort de bière et cris bestiaux !

De nouveaux personnages feront-ils leur apparition dans la quatrième saison de The Last Kingdom ?

Dans ce genre de série dramatique et historique, il est courant que les scénaristes décident d’enrichir le scénario au cours des saisons, en faisant apparaître de nouveaux personnages afin de rendre l’intrigue réellement prenante. Il est donc possible que les showrunners de The Last Kingdom aient pris la décision, dans cette saison à venir, d’intégrer de nouveaux personnages à l’histoire, bien que cela ne soit pour l’heure que simple spéculation.

Netflix ayant toutefois déjà dévoilé le casting de la saison 4 de The Last Kingdom, il est possible de prévoir l’apparition de nouveaux personnages puisque les acteurs des saisons précédentes seront rejoints par Stefanie Martini (Prime Suspect 1973) dans le rôle d’Eadith, nouvelle conquête d’Aethelred, et Jamie Blackley (The Halcyon) qui incarne Eardwulf, bras droit d’Aethelred.

Pour rappel, le casting initial de la série The Last Kingdom est composé des acteurs suivants : Alexander Dreymon (Uhtred of Bebbanburg), Joseph Millson (Aelfric), Ian Hart (Father Beocca), Toby Regbo (Aethelred), Emily Cox (Brida), Timothy Innes (King Edward), Eliza Butterworth (Aelswith), Mark Rowley (Finan), Millie Brady (Aethelflaed), Magnus Bruun (Cnut) et Jeppe Beck Laursen (Haesten).

En attendant la sortie prochaine de la saison 4 de The Last Kingdom (le 26 avril prochain), découvrez le meilleur film Netflix du mois d’avril 2020.